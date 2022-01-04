Переговоры с политическими советниками по «нормандскому формату» — внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном — проведет в Москве 6 января заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом 3 января сообщил РИА Новости источник в администрации президента России.

Government.ru Дмитрий Козак

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», Klymenko Time и на странице украинского издания «Страна» в социальной сети Facebook.

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«Представитель кабмина Германии сообщил, что советник канцлера ФРГ на этой неделе встретится с российским и французским коллегой по теме Украины. Наших не зовут», — пишут журналисты украинского издания Klymenko Timе, под «нашими» подразумевая представителей Киева.

«На мой взгляд, любые решения, принятые без участия (вмешательства) наших «национальных лидеров», будут гораздо умнее и взвешеннее», — отреагировал Виктор К.

«Наших не зовут, потому что наши — уже давно непонятно чьи», — добавил ИN.

«Да никто не будет говорить с Украиной, что, не понятно? Попытка ОП (офиса президента Украины. — О. П.) сформировать в обществе мнение о частоте переговоров Зеленского и Байдена как успех Банковой выглядит крипово (пугающе. — О. П.), особенно как мощное партнёрство! Все понимают, что звонит президент США нам после разговора с Путиным, а не до него, чтобы сохранить видимость паритетных отношений. Для кого эти заявления делает Зеленский и [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, непонятно, но на Банковой привыкли делать из украинцев идиотов», — написал «Граф Монте-Кристо».

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«И скорее не чтобы сохранить видимость паритетных отношений, а чтоб дать указания и спросить о выполнении предыдущих. А какую видимость будет наш ОП создавать, его вообще не интересует», — ответила ему Ирина.

«И что? Они потом позвонят и все расскажут, поставят задачи, ну, и все такое», — добавил Sky.

«Украинцы могут лишь всё испортить. Да и зачем они нужны на переговорах?..» — задался вопросом один из комментирующих.

«Наконец-таки начинают понимать, что наших… можно только перед фактом ставить…» — пишет Alexander.

«Германия и Франция про*рали свои возможности, повлиять на процесс «Минск-2». Теперь выстраиваются в очередь и засуетились, что великие и самостоятельные государства будут решать и их судьбу в том числе. Им, как и Украине, объявят, что нужно делать…» — считает Анжелика.

«Украина без Украины», — смеется Yahooshkiii.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«А где же Украина?» — задалась вопросом Ольга К.

«А что удивительного-то? Встретились посредники. Ну, а если приглашать участников конфликта, то надо приглашать и представителей ЛДНР. А представители Украины, кажется, с ними не хотят встречаться», — отметил Sergei R.

«Всё, что нужно знать о киевской власти…» — добавил Volodymyr K.

«Итог встречи очевиден: безусловное выполнение Украиной Минских соглашений по формуле Штайнмайера. С Украиной представители встретятся через несколько дней, распишут сроки и контроль», — отреагировал Feran T.

«Германии нужен «Северный поток». Немцы сделают все что угодно. Украину поставят перед фактом», — подытожил Валерий Валерьевич.