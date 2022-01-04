«Купить не пробовали?» — в Киеве не исключили воровства Украиной газа из РФ
Прокачиваемое по территории Украины голубое топливо из России в Европу придется воровать украинской стороне, если компания «Нафтогаз» не сможет обеспечить необходимый импорт газа для покрытия дефицита в стране. Об этом заявил бывший глава украинской компании Андрей Коболев в беседе с изданием «Зеркало недели».
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Заявление бывшего главы украинской компании обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что украинская сторона и ранее занималась «воровством» российского газа, только теперь бывший украинский чиновник не постеснялся об этом открыто заявить.
«Придется воровать. Теперь, наконец, концепция государства выражена четко и прямо. Причем она в их головах совершенно не противоречит всем их «европейским» идеалам», — отреагировал Андрей Б.
«Мнение определяется местом сидения. Одна беда, тот газ в трубе не российский, он их, партнеров», — добавил D Alex I.
«Ну молодцы, наскакались», — с сарказмом добавил Mirza K.
«Отставка (отлучение от кормушки) вдруг вызывает желание сказать правду?!» — недоумевает Евгений С.
«Это не заявление о намерениях, это отчёт о проделанной работе», — с сарказмом написала Катя Я.
«Там дело не в том, что будем воровать! Там, походу, уже выкачан весь газ до нуля… А должно быть 30 миллиардов под землёй ещё запас… Сейчас глянут под землю — и, о диво дивное, газ испарился», — отметил Саша С.
«Какие они все умные, когда не при власти», — добавил Тарас Б.
«Так они вроде 30 лет воровали», — пишет Таисия Щ.
«Интересно, это зрада или уже перемога?» — иронизирует Lisandro S., под «перемогой» подразумевая реальные и мнимые успехи Украины, а под «зрадой» — неудачи в жизни Украины постмайданного периода (после переворота 2014 года).
«Это гиднисть (достоинство. — М. Р.) и евроценности», — ответила ему Надежда В.
«А что они до этого делали???» — задал риторический вопрос Олег Ф.
«Так в чем проблема, заключайте контракт и получайте напрямую газ по нормальной цене. Если, конечно, вы думаете о людях, в чем большие сомнения», — отреагировала Надежда В.
«13 марта 2016 года был запланирован «Северный поток — 2»… Интересно, почему? Хм… дайте-ка подумать! За что боролись — на то и напоролись. Полная независимость от России», — добавила Виктория К.
«А до этого не воровали типа», — с сарказмом заметила Лукерья Г.
«То есть сдача в плен без войны неизбежна…» — отреагировал Anton K.
«Вот те раз. Никогда такого не было — и вот опять…» — смеется Александр П.
«Можно подумать, что до этого заявления газ не воровали… Смешная миниатюра», — добавил Вадим М.
«Самое интересное, что они своруют, потом подадут в суд на Газпром, и «честнейший» европейский суд ещё и денег им присудит. Не сразу, нет, сначала порешает, что ничего не должны, а потом ещё и помощь сиротам дать решит», — написал Олег Л.
«Ну так, а где же наш газ??? Вы же так визжали, что у нас есть свой газ, которого хватит для всего!» — добавил Руслан И.
«Ничего не поделаешь. Всю жизнь воровали, привыкли. А привычка — это вторая натура…» — написал Валерий Е.
«Мда, какой бы «вонючий» российский газ ни был, а Украине без него — ну никуда!» — отреагировала Donna Rose Gold.
«Отличная бизнес-стратегия», — смеется Арсений Д.
«Они уже не стесняются об этом говорить!» — отметил Вадим Б.
«Это и есть собственная добыча газа Украиной…» — с сарказмом пишет Юльченок Щ.
«Привыкли, что Россия всегда Украину кормила! Всё, хватит!..» — написал Алексей К.
«Заключите договор с Газпромом — и будет вам счастье!!! Но нет, будем воровать, получим люлей и будем скулить, что Россия — «агрессор». Не иначе как слабоумие», — отреагировал Павел О.
«А купить не пробовали или свой газ для нужд использовать?» — подытожил Dmitriy P.
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