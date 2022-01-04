Республика Алтай регулярно входит в число лидеров экологического рейтинга среди регионов России. Поэтому ничего удивительного, что двумя главными событиями минувшего, 2021 года стали события, связанные с природой региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Алтай

Конец наскальным рисункам?

Надписи и рисунки, оставляемые туристами на местных скалах, давно стали большой проблемой. Но именно события прошлого года, возможно, положат им конец. Всё началось с видео местного жителя, снявшего в августе, как двое гостей региона старательно расписывают придорожные камни синей краской. Как заявил герой видеоролика, надписи предназначены для «потомков».

Цитата со страницы в инстаграм Чагина Таханова instagram.com/t_chagin/ «Оставляем память... в истории... для поколений»

Автор видео возмутился этим, спросив, будут ли туристы довольны, если он приедет к ним домой и разрисует обои в их доме. Мужчина с женщиной согласились, что это было бы неприятно. Видео вызвало широкий общественный резонанс, комментаторы поддержали автора, назвав туристов варварами. Многие предложили ввести инструкцию для въезжающих в Горный Алтай, а за нарушение и порчу местных памятников природы — ответственность в виде штрафа. Инцидент дошёл до прокуратуры, которая организовала проверку.

По её результатам оба туриста были найдены — ими оказались жительница города Новосибирска и житель Вязьмы. В беседе с сотрудниками надзорного ведомства они раскаялись в содеянном, отметив, что не знали об административной ответственности за подобные действия и не хотели никого оскорбить.

Тем не менее комиссия Онгудайского района оштрафовала туристов — на 1,5 тыс. рублей каждого. Они также перечислили 7 тыс. рублей общественному движению «Чистый Алтай», которое занимается очисткой природы региона от мусора и подобных надписей. К слову, общественникам пришлось потратить целый день, чтобы стереть надписи новосибирки и вяземца с камней. Остаётся лишь надеяться, что с учётом большого шума это дело станет прецедентом, а число любителей оставлять надписи «Здесь был Вася» будет уменьшаться.

Мораторий на убийство козерогов

Ещё одно событие минувшего года, которое имело далекоидущие последствия, также напрямую связано с социальными сетями. В октябре московская охотница и блогер опубликовала на своей странице в «Инстаграм» фотографию с убитым козерогом, или сибирским горным козлом. Строго говоря, ничего незаконного она не совершила, что и подтвердили впоследствии правоохранители по итогам проверки.

Цитата со страницы fillederien в instagram Охота на козерога на Алтае

Тем не менее пользователи соцсетей подняли шум, на который отреагировал уже глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он напомнил, что охота на козерога не запрещена, хотя число квот на добычу животного за последние семь лет сократилось в 2,5 раза.

В связи с этим в Сети появилась петиция с требованием включить алтайского козерога в Красную книгу России и запретить его добычу. Тем более, как выяснилось, численность животных в последние годы постоянно сокращается. Если в 2015 году в регионе насчитывалось 8,4 тыс. горных козлов, то в 2021-м — менее 3,8 тыс. особей.

По мнению специалистов, причинами снижения популяции животных являются как незаконный промысел, так и холодные зимы с большим количеством осадков. Между тем козероги являются главной добычей снежных барсов, включённых в Красную книгу, в связи с чем снижение численности копытных напрямую отражается на популяции хищников.

В результате 1 декабря республиканские власти приняли решение о введении моратория на добычу сибирского горного козла сроком на три года. В течение этого времени специалисты будут вести учёт численности животных с оценкой динамики популяции.