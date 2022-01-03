Лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал сценарий краха США. В эфире телеканала «Россия 24» он высказал мнение, что механизм распада Соединённых Штатов уже запущен, и предположил, что уже в обозримом будущем из этой страны начнётся эвакуация части населения. При этом некоторые американцы, уверен политик, выберут новым местом для жизни именно Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По версии Жириновского, механизм крушения США схож с тем, что сработал при распаде СССР, и основан на межнациональных противоречиях. Национальное большинство годами использовалось в качестве донора для усиления меньшинств, а в итоге лишилось духа и мотивации отстаивать свою страну. Разница лишь в том, что от Москвы на волне национализма откололись окраинные республики, а в Америке население смешано. Кукловодами выступают финансовые магнаты, зарабатывающие на бедах людей, уверен политик.

A.Savin Владимир Жириновский

«Они запустили механизм. Когда мы 70 лет национальные окраины подкармливали за счёт русских, и в 1991 году всё — русские не вышли защищать СССР. Они не понимали: «А где мы, русские?» Национальные окраины ушли. В Америке запустили такой же механизм. Там нет национальных окраин, там есть афроамериканцы, мексиканцы, то есть небелое население. Белое — уже половина. Через десять лет там будет 40% белых. И начнётся эвакуация белых в Канаду, Австралию и другие регионы. Может быть, даже у нас попросятся где-нибудь в Сибири поселиться. Вот Америка на этом рухнет. И, естественно, афроамериканцы ничего не смогут сделать — у них не хватает знаний, технических навыков. Этот механизм запущен. Это всё делают финансовые магнаты. Всемирная финансовая паутина. Их интересуют только деньги, прибыль, заработать. И они зарабатывают!» — рассказал лидер либерал-демократов.

Жириновский, конечно, дал упрощённую картину. По переписи населения 2020 года белых в США хоть и стало меньше, но пока ещё остаётся 57,8%. При этом уже есть штаты, где эта этническая группа в меньшинстве, например, в Калифорнии — 34,7%, в то время как латиноамериканцев там почти 40%. А доля афроамериканцев в структуре населения Соединённых Штатов составляет лишь 12,4%. Однако в том, что в США грядёт «парад этносов», мир убедился на примере движения BLM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Бегство белых из районов, населённых другими этническими группами, — известная демографическая тенденция. Этим в целом закончилась колонизация Западом Африки, когда белые, перестав быть доминирующим меньшинством, столкнулись с непреодолимыми трудностями. Недавний пример — ЮАР, откуда с 1995 года по 2008 год в результате притеснений уехали 800 тыс. из 5 млн белых жителей.

В США много лет белые мигрируют из центров городов и «неблагополучных» районов в богатые пригороды, то есть проблему конфликтов удавалось решать за счёт экономического неравенства. Уже нет смысла разбираться в причинах, хотя очевидно, что они достаточные для того, чтобы оставить свой дом и привычную местность. Но, учитывая преференции, которые сейчас в США получают различные социальные группы при трудоустройстве, экономическая лазейка не может быть бесконечной.

Если прогноз Жириновского сбудется и начнётся эвакуация части населения США, то стоит признать — бежать-то особенно и некуда. Австралия и Канада намного меньше по размерам и принять крупные потоки не смогут. А Западная Европа сама переживает непростое время и перенаселена. Россия с большими неосвоенными просторами, устойчивым политическим, а, возможно, и экономическим положением может оказаться на вершине мест, куда люди со всего мира будут стремиться переехать.