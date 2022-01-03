Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что на 2022 год Вашингтон запланировал оказать Киеву военную помощь на сумму в $300 млн. Об этом украинский дипломат сообщила в интервью «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Есть непосредственно прямая помощь, оказываемая нам США через свой бюджет. На 2022 год эта сумма уже больше, то есть ее увеличили до 300 миллионов. И тот компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен», — сказала она.

По словам Маркаровой «имеется и второй компонент военной помощи». Дипломат добавила, что в этом компоненте «есть и то, о чём нельзя говорить, но украинская сторона очень постарается это получить». При этом конкретный вид вооружений ею назван не был.

Gov.ua Оксана Маркарова

Заявление дипломата обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также на станице украинского политолога и военного эксперта Юрия Дудкина в социальной сети Facebook.

«Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США в 2022 году предоставят Украине помощь для «летальной обороны». Она утверждает, что среди потенциальной помощи «есть и то, о чём нельзя говорить, но украинская сторона очень постарается это получить».Эта Свинка (речь о после Украины в США Оксане Маркаровой — О. П.) имеет в виду унифицированные американские ракетные установки вертикального пуска Mk-41 для запуска крылатых ракет «Томагавк», которые находятся уже в Польше и Румынии. Свинка не в курсе, о чем сейчас ведут переговоры США и РФ? Это такой уровень украинской дипломатии — подставить Украину под прицел двух ядерных сверхдержав!» — отреагировал на заявление посла Маркаровой на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог и военный эксперт Юрий Дудкин.

Navy.mil Запуск крылатой ракеты «Томагавк» из пусковой установки Mk 41 эсминца USS Sterett

«Это либо идиотизм, либо намеренное вредительство интересам Украины», — добавил Konstantin R.

«Но зачем Украине эти ракеты?» — недоумевает Иван Ч.

«Они будут не украинские. Это американские площадки ударных средств против России, как в Польше и Румынии», — ответил Ивану Ч. Юрий Дудкин.

«Я понимаю, но, ставя эти комплексы у себя в стране, власть не может не понимать, что, кроме того, что по ним будет нанесён ракетный удар, возможно и ядерный, эти ракетные установки толку не принесут…» — ответил Юрию Дудкину Иван Ч.

«Украину собираются использовать для провокаций», — ответил Ивану Ч. Aleks T.

«Ну сама-то она надеется отсидеться в метрополии, пока мы тут будем летально обороняться», — с сарказмом отметила Лариса И.

«Летальная оборона. Шедеврально», — пишет Сергей Евгеньевич.

«Звучит как оборона с летальным исходом», — ответила ему Сара С.

«А газово-угольную помощь США не хотят Украине оказать или только на помощь оружием ума хватает?» — задалась вопросом Светлана Г.

«Уже ничего не предоставят. Сейчас Россия будет вам выставлять счета, затягивайте пояса. Время ваше ушло», — отреагировал Сергей С.

«У США вообще нет ничего наступательного, только оборонительное», — иронизирует Александр Г.

«Летальная оборона это до последнего украинца, что ли?» — не понимает Андрей Ш.

«В смысле для самоубийства всей страной?» — задался вопросом Евгений И.

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