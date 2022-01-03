Сеть: «Речь о военнопленных?» — Зеленский обещает фото военных ВСУ из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины, что военнослужащие украинской армии в 2022 году сфотографируются в Крыму и в Донбассе. Об этом украинский лидер заявил в своём новогоднем обращении к согражданам.
Зеленский сказал, что все участники гражданской войны в Донбассе получат квартиры от государства, где они смогут повесить «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».
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«А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — сказал он.
Заявление украинского лидера о том, что военнослужащие вооруженных силы Украины сфотографируются в Крыму и в Донбассе, обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что Зеленский обещает невозможное.
«В качестве военнопленных?» — задался вопросом Никита Ю.
«Уже было фото в августе 2014 года в Донецке. Целая колонна шла», — напомнил Константин Г.
«Ну да, это ему возможно устроить… Кто-то тоже обещал много лет назад в Москве себя запечатлеть… Их сфотографировали и даже кино сняли, когда гнали по Москве в бесконечной колонне!» — отметил Михаил И., подразумевая пленных немцев.
«Он хоть предварительно читает то, что ему пишут?» — недоумевает Тарас Б.
«Нет, он думает, что он в «квартале» (речь вероятно о программе «Вечерний квартал» — М. Р.)…» — ответил ему Юрий Б.
«Их сфотографируют бесплатно — в анфас и в профиль», — с сарказмом добавил Андрей Э.
«А если нет, то уйдёт в отставку?» — поинтересовался Михаил И.
«Он еще Порошенко посадить обещал, еще обещал зарплату 4000 долларов, еще обещал тарифы не поднимать, он еще много чего пообещает», — смеется Юлия П.
«И тут Остапа понесло (с)», — отреагировала Ольга Л.
«Пленные и счастливые!» — иронизирует Олег Ж.
«А потом после них дорогу помоют», — добавил Константин И.
«А кто мешает? Граница не закрыта, въехали, сфоткались и назад. Все целы, здоровы, а главное довольны!» — пошутил Вадим Б.
«Пусть выкладывают фото до 2014 года и подписывают «2022 год». И будет им счастье и радость», — шутит Валерий Е.
«Как немцы в Москве в 1944 году (Марш пленных немцев по Москве состоялся 17 июля 1944 года — М. Р.)», — отметил Роман Б.
«Петруша (Петр Порошенко — М. Р.) тоже обещал украинский флаг в Севастополе…» — напомнила Светлана К.
«Зеленский решил фотошоп за год освоить?..» — иронизирует Ник К.
«На заработки приедут», — не без сарказма пишет Артём Ш.
«От создателей «Посажу Порошенко», «Посажу олигархов», «Уничтожу фашизм» и т. д.». — добавил Даниил Артурович.
«Зачем они обещают то, что невозможно исполнить??? Они же сами понимают, что это невозможно», — подытожил Сергей Андреич.