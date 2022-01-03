У российских спецслужб якобы имеется компромат на президента Украины Владимира Зеленского, поэтому украинский лидер хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Железный купол

«Мне кажется, что такая поездка (Зеленского в Россию) означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично, — сказал Луценко. — Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него».

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Новость обсудили на странице издания «Страна.UA» в социальной сети Facebook, а также в телеграм-каналах Klymenko Time, «Запрещённая Украина» и VESTI. Многие с недоверием отнеслись к словам Луценко. Другие также отметили, что если и имеется компромат на Зеленского, то он ни на что не повлияет, пока Зеленский удобен для Европы.

«Боже, если бы на Зе (Зеленского — О. П.) было что-то, то уже давно всплыло от Пороха (Порошенко — О. П.), а судя по тому, что 2,5 года ничего, то Зе чист», — написал Vitaliy O.

«Никакой уже особый компромат на него не нужен. Уже все определились. Защитнички Зеленского спокойно закроют глаза на любую *рень. Для остальных Зеленский уже сам себе компромат», — добавила Лизанька.

«После англичан и американцев пришла очередь россиян прищемить гопника из «95 квартала»… Ну мы и президента выбрали», — с сарказмом отреагировала Alisa Fox.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Во всей этой ситуации больше смахивает на то, что у Порошенко компромат на Зеленского, судя по поступкам за 2 года», — предположил Руслан.

«А Путин в курсе о встрече? Думаю, нет… Сам Путин говорил — нечего с ним говорить», — пишет Dima.

«Зеленский — ходячий компромат, на него и собирать ничего не надо», — смеется «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«А на Луценко нет компромата? А на Порошенко? А на всю эту майданную шоблу? И это не компромат, а доказательная база для трибунала», — отметил Роман С.

«Моё мнение, что пусти даже убойный компромат в свет — ничего не произойдёт. К тому, что у нас никакого наказания ни за что верхушка не несёт, привыкли не только мы, но и Европа. Там, наоборот, чем наш лидер глупее, жаднее и продажнее, тем легче ему диктовать свои условия. Пока Володя познаёт пределы своей жадности, но делает что ему говорят — ему оставят должность. А судить его и тем самым создавать прецедент никто не будет, считай себе яму выкопают. Кого у нас на предмет коррупции из чинуш нельзя пощупать?» — задался вопросом Сергей С.

«Луценко наивно полагает, что к его словам отнесутся как к чему-то истинному. Сморозил чушь зачем-то. Вот вам лицо прокурора, вот кто был прокурором, так и дела делал», — добавил Геша И.

(сс) Vadim Chuprina Юрий Луценко

«Компромат есть на всех…» — считает Ирина.

«Беспокоится, хочет сам сопровождать», — иронизирует Оксана.

«У Путина есть компромат и на самого Луценко», — шутит Людмила.

«Что-то мне подсказывает, что на Зеленского компромат есть у всех», — смеется Дмитрий М.

«А Луцику (Луценко — О. П.) за достоверный компромат лично сообщили из Кремля? Закрадываются смутные сомнения», — с иронией подытожила Наталья Б.