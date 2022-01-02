Известие о том, что сокращённые на работе граждане России получили право выйти на пенсию досрочно, активно обсуждают в социальных сетях. Людям представляется нереальным данное нововведение. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Гаэтано Беллеи. Шутник

«Ведь по закону пенсионеров сокращать и увольнять нельзя?! Или это о том же, что пенсионный возраст никогда не будет увеличен?» — интересуется В.

«Очередная подвешенная морковка для предпенсионеров», — считает И.

«Интересно получается: мигрантов требуют, а своими трудовыми ресурсами разбрасываются, возраст пенсионный увеличили, а на работу берут с неохотой, заставляют работающих пенсионеров уходить в тень, чтобы получить компенсацию на инфляцию, так в чем же социальная направленность правительства или вектор направления в другую сторону направлен?» — рассуждает Андрей Скептик.

«Хороший запасной аэродром придумали себе чиновники», — считает Альберт Грифанов.

«По логике и справедливости, люди, которые начинали трудовую деятельность в СССР, то и выходили бы на пенсию по возрасту, как в СССР», — рассуждает Владислав Шапкин.

«Досрочно — это только на два года раньше. А еще три года на что жить, если уволили в 60 лет?» — спрашивает Светлана.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер

«Ага, только они увольняют не по сокращению штата, а принуждают писать по собственному желанию, чтобы выходное не выплачивать, знаю проходили», — информирует Максим.

«А кто сам уже ушел, не дождавшись, когда его сократят, надо не только досрочно отправить на пенсию, но и пенсию повысить раза в два», — предлагает Дмитрий Б.

«Способ накопить на безбедную старость — вырастить и выучить детей», — иронизирует Ольга Клюева.

«Кто возьмёт пенсионеров? Пенсионеров возьмут только на работы типа продавец в магазин, грузчик, официант и прочая чушь. Эти работы требуют повышенной физической активности. Например, в магазине отбегать часов 10, и пенсионер с артритом на такое способен? Это Чушь!» — считает Евгений.

«Обещали же людей предпенсионного возраста защищать от увольнения. Опять врут», — считает Сергей.

«Можно иметь стаж и 40 лет, но если отчисления в ПФ делались с прожиточного минимума, а это распространено сейчас повсеместно, то по баллам или коэффициентам даже на минимальную пенсию не хватит. И в результате будет отказ в пенсии по старости. Таких сейчас полным-полно!» — сокрушается Гость.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что жители России, уволенные в связи с сокращениями, с 1 января 2022 года могут выйти на пенсию на два года раньше, сказано в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В документе отмечается, что обязательным условием являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника.

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