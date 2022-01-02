Пояснение МВД РФ о том, что при получении электронного паспорта аннулируют бумажный, озадачило пользователей социальных сетей. Они считают, что создаётся опасный прецедент. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«Вот прямо даже не скрывают. На первой стороне удостоверение живого человека, на второй — удостоверение его цифрового аватара-двойника. Причем живой при таком раскладе превращается в биологический довесок к цифровому.

Так как в жизнь цифрового двойника смогут вмешиваться столько разных акторов, что, когда живой столкнется с тем, что его жизнь и история будет стёрта в цифровом аватаре, докопаться до того, кто это сделал и почему теперь его нет, будет очень сложно. Да, нам обещают кибер-полицию.

Но простите, вот нам с бумажными свидетельствами о собственности, свидетельствами о рождении, о браке, о смерти как-то спокойнее. И если мы что-то потеряем, то, во-первых, это будет наша вина, во-вторых, мы можем сделать нотариальную копию, в-третьих, в бумажных архивах мы найдём след.

А вот в цифре можно стереть живого человека абсолютно. Останется только запретить наличные деньги и посадить на цифровой поводок», — рассуждает Максим Афанасьев-Попов.

«Придётся «потерять» паспорт перед заменой», — предлагает Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский паспорт

«Что за халтура?! Есть паспорт государственного образца, на котором есть номер, штампы, и самое главное — он существует в реальном виде. Без бумажки ты букашка», — поддерживает Вася Копейкин.

«Картиночке на экране смартфона не можно быть документом. В лучшем случае это дополнительное подтверждение наличия документа. «Электронный документ» — абсурд. Его физически нет на руках у человека.

Поэтому совершенно логично для реальной защиты прав граждан оригинальные документы обязательно делать на бумаге, а ведение баз, кодов — это дополнительное подтверждение, вообще никак не заменяющее оригинал», — предлагает Виталий Слепокуров.

Напомним, в конце декабря 2021 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступил фактически с рекламой цифрового паспорта гражданина РФ. По его словам, паспорт будет иметь чип российского производства с высоким уровнем криптографии.

«Это абсолютно безопасное использование цифрового паспорта, это по сути своей напоминает банковскую карту. Чип российского производства с очень высоким уровнем криптографии. Содержит определенные данные, конечно, персональные, но при этом они зашифрованы и практически невозможно взломать», — заявил чиновник.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Как сообщало ИА REGNUM, с 2023 г. правительство РФ начнет внедрять цифровой паспорт. Первыми пилотными регионами, жителям которых станет доступна данная опция, станут Москва, Подмосковье и Татария.

О том, что МВД РФ будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного паспорта, 2 января известили в пресс-центре ведомства.

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