К Земле летит опаснейший астероид. Сеть: «Набитый пухом инопланетян»
Известие о том, что к Земле приближается астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом порядка 30 тонн рассмешило пользователей соцсетей: им показались весьма странными указанные ВНИИ ГОЧС габариты небесного объекта. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.
«ЕГЭшники уже повсюду! 27 тонн? Держите меня семеро, буду долго хохотать. Некоторые земные спутники и станции весят больше и почти сгорают в атмосфере», — отмечает Иван Виноградов.
«Диаметром 400 метров и весом около 30 тонн». Он че, из перины, что ли? 30 тонн камня — это груз одного БелАЗа самого легкого, 7−8 кубометров» — поддерживает Ринат Сабиров.
«Астероид весом 30 тонн? Радует, что наши журналисты уже научились измерять массу не в школьных автобусах, а в тоннах. Правда нули теряют при переписывании, но то такое», — соглашается Евгений Зевахин.
«400 метров — 30 тонн! Какой это Апофис? Это Пушок! Астероид жидко набитый пухом инопланетян», — смеётся Игорь Ефремов.
«Половцы и печенеги нас терзали, а теперь вот ещё и астероид», — иронизирует Владимир Ефименко. «МЧС стали прогнозировать астероиды! Пусть лучше этот ЧМС занимается своим делом и не лезет туда, куда не звали», — считает Кириллов.
«Так на секундочку: груженая фура вместе с собственным весом 30−35 тонн… так её длина всего 20−25 метров, а эта глыба в 20 раз больше! Уже были на Земле случаи столкновений: это и Тунгусский метеорит и Всемирный потоп. Ну, упадёт и упадёт», — рассуждает «Сетевой червь».
«На Землю упадет кусок пенопласта…» — поддерживает Алексей Колесов.
«Массой 30 т при размере 300 м? Вы что там курите? Булыжник 1м весит ~5 т. Обратно в школу, доучиваться…» — предлагает Андрей Фролов.
Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о том, что в 2029 году астероид Апофис диаметром почти 400 м и весом порядка 30 тонн приблизится к Земле на опасно близкое расстояние обнародовали 2 января специалисты во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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