Президент РФ Владимир Путин направил новогоднее поздравление премьер-министру Японии Фумио Кисиде, в котором отметил важность продолжения диалога, подтвердил настрой на дальнейшие контакты и отметил, что конструктивное развитие сотрудничества отвечало бы интересам народов, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Обращаясь к премьер-министру Японии Ф. Кисиде, президент России отметил важность продолжения диалога между двумя странами, несмотря на трудности и ограничения, обусловленные пандемией… В. В. Путин подтвердил настрой на дальнейшие контакты с Ф. Кисидой и выразил уверенность, что конструктивное развитие российско-японского сотрудничества отвечало бы интересам народов России и Японии , способствовало бы упрочению региональной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении.

Безусловно, активный диалог с высшим руководством занимающего третье место в мире по экономическому потенциалу соседнего государства необходим и важен для расширения взаимовыгодного обмена в политической, торгово-экономической, культурной и иных областях. Такой диалог необходим и для обеспечения безопасности нашей страны и народа, тем более в ситуации сознательного нагнетания напряженности по всему периметру российской границы, в котором как ближайшая союзница США принимает активное участие и Япония.

Обращает внимание, что на сей раз В. Путин не стал упоминать, как делал это ранее, переговоры о пресловутом «мирном договоре» с Японией, который по всем параметрам давно потерял свой политический и дипломатический смысл и используется японским правительством исключительно как средство добиться от российского руководства запрещенных Конституцией РФ территориальных уступок.

首相官邸 Фумио Кисида

Полагаю, это в полной мере сознает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который уже неоднократно, обращаясь к японскому правительству, по сути, разъяснял, что вопрос о заключении «мирного договора» через 76 лет после окончания войны следует сдать в архив. И вести дело к подписанию отвечающего потребностям современности всеобъемлющего договора о мире, добрососедстве и сотрудничестве.

Убежден, что наш народ поддерживает именно такой подход главы внешнеполитического ведомства нашей страны, который говорит: «…Мы были бы готовы прямо сейчас подготовить и подписать мирный договор, но не мирный договор в том смысле, в котором эти договоры подписываются сразу после войн, потому что состояние войны между нами прекращено с принятием Декларации 1956 года, мы бы хотели уже сейчас с позиции многих десятилетий совместного сосуществования и сотрудничества в целом ряде областей подготовить договор, в котором излагались бы по-крупному основы наших добрососедских, дружеских отношений».

Нельзя не согласиться и с указанием министра на то, что подписание договора с Японией предполагает полное признание со стороны Токио итогов Второй мировой войны.

«Подписание мирного договора не может не предполагать обязательного подтверждения итогов Второй мировой войны — как они были закреплены во многих документах, но самое главное — как они закреплены в Уставе ООН, — говорит Лавров. — Там записано, что все, что сделали державы-победительницы, не подлежит обсуждению, поэтому уйти от этой констатации просто невозможно. Пока мы не видим готовности Японии подтвердить то, под чем она подписалась, вступая в ООН».

Dmitry Kulakov Остров Кунашир

О том, что такой готовности у Токио нет и не будет, свидетельствует близкая к ультиматуму позиция премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Которая состоит в том, что Япония не подпишет договор с Россией, не получив в состав своей страны все и сразу российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски, с имеющими важное военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными зонами. А потому, не отказываясь от сотрудничества с Японией там, где это возможно, пора прекратить переговоры с Токио с повесткой заключения мирного договора в японском понимании. Мы уже не говорим о том, что занятая японским правительством позиция весьма напоминает реваншизм худшего свойства, с чем никогда не согласится российский народ.