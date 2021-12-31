Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй дал интервью российским СМИ, в котором очертил основные итоги и перспективы двустороннего сотрудничества. И обратил особое внимание на принципы и последовательность строительства дружеских российско-китайских отношений в XXI веке. Бурное развитие международно-политической ситуации в начале нынешнего столетия потребовало новой динамики для наших двух стран, составляющих костяк Большой Евразии. Эта динамика была задана историческим Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами, который 16 июля 2001 года был подписан в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. Одновременно с этим договором родилась крупнейшая региональная организация — ШОС, объединившая в своих рядах Россию и Китай с республиками постсоветской Средней Азии. В уходящем в историю 2021 году двусторонний основополагающий договор был продлен на пять лет, а уже в начале февраля на полях открытия XXII зимней Олимпиады в Пекине ожидается долгожданная личная встреча двух лидеров — Владимира Путина и Си Цзиньпина, первая с 2019 года. Пандемия коронавируса, ограничившая контакты глав государств удаленными форматами видеовстреч, тем не менее не помешала их интенсивности. В 2021 году Путин и Си дважды проводили такие встречи; еще чаще, причем в очном формате, встречались главы МИД наших двух стран Сергей Лавров и Ван И. В том числе особое значение имели мартовские переговоры двух министров в Гуйлине на юге Китая, где стороны сверяли политические курсы после возмутительного демарша американской стороны на встрече с делегацией КНР в Анкоридже. Именно тогда на весь мир прозвучали важнейшие слова о том, что сотрудничество Москвы и Пекина не имеет границ и пределов, после чего активизировались и увеличили интенсивность совместные военные учения двух стран, крупнейшие из которых в нынешнем году впервые прошли на севере Китая. В практику прочно вошли контакты руководителей военных ведомств России и Китая Сергея Шойгу и Вэй Фэнхэ, и это очень серьезные сигналы тем силам в мире, которые рассчитывают и дальше играть с огнем, нагнетая международную напряженность.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Рассуждая о продленном российско-китайском договоре, посол Чжан Ханьхуэй обратил внимание на концептуальные основания двусторонних отношений. Главное из них — развитие «дружбы из поколения в поколения, и никогда не быть врагами». Договор создает для этого правовой и политический фундамент. Важен и психологический аспект и подтекст взаимоотношений. В середине прошедшего года на международной научной конференции, состоявшейся в связи со столетним юбилеем КПК в посольстве КНР в Москве, с обеих сторон четко прозвучала формула дружбы, известная еще советской и китайской общественности по 50-м годам, — «стоять спиной к спине». Именно благодаря этому прочному взаимодействию, СССР и Китаю тогда удалось помочь героическому народу КНДР отстоять свою свободу и независимость перед лицом агрессии со стороны американского империализма.

Подчеркивая важность двустороннего договора 2001 года, руководитель дипмиссии КНР в Москве особо подчеркнул установленную им «беспрецедентность модели стабильного развития отношений между крупными соседними государствами». История еще не знала столь продолжительных и устойчивых отношений дружбы, как нынешние российско-китайские, между двумя крупными соседями. Как правило, между ними всегда сталкиваются интересы и «искрит», но отношения Москвы и Пекина — яркое исключение из этого правила. Показательно, когда из уст дипломата звучит формулировка о «негласном» стратегическом взаимопонимании; это — прямое предостережение попыткам вбить между нашими странами клин, а затем использовать спровоцированные противоречия в собственных гегемонистских целях и интересах. Учитывая упомянутую интенсивность военных контактов, при формальном отсутствии между странами союзнических отношений и взаимных военных обязательств, «негласность» взаимодействия оставляет обеим сторонам широчайшее пространство для стратегического маневра и представляет собой инструмент гибкого и эффективного реагирования на любые современные угрозы и вызовы.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Важной стороной российско-китайских отношений является быстрота и интенсивность их современного развития. После того, как в прошлом остался пограничный вопрос, успешно решенный нашими странами на основаниях международного права, 4,3 тыс. км общей границы превратились в рубеж дружбы и сотрудничества. А военном смысле — в прочный и надежный общий стратегический тыл. При любом, даже самом неблагоприятном, развитии ситуации в мире, при крайнем авантюризме сил, не заинтересованных в международно-политической стабилизации и урегулировании спорных вопросов путем диалога и консультаций, общая граница на всем ее протяжении становится каналом взаимной помощи и поддержки, почти неуязвимым для потенциального противника. В успешную реализацию проекта «один газопровод — два моста» — автомобильного между Благовещенском и Хэйхэ и железнодорожного — Тунцзян — Нижнеленинское — закладываются перспективы как торгово-экономического, так и военно-стратегического сотрудничества и взаимодействия.

«Среди более чем 170 стран, с которыми Китай имеет дипломатические отношения, только отношения Китая и России позиционируются как двусторонние отношения, вступающие в «новую эпоху», — отмечает посол Чжан. И подчеркивает, что «это в полной мере показывает уникальность и особую важность отношений между двумя странами и показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне».

Добавим к этому, что железнодорожный мост, учитывая сопряжение в этом проекте технологических особенностей, в частности ширины колеи в двух странах, является шагом в направлении объединения транспортных систем России и Китая. А это, в свою очередь, приближает более широкое сближение китайской инфраструктурной инициативы «Пояса и пути» с российским проектом ЕАЭС, что в сумме составляет основу объединенной «Большой Евразии», в поддержку которой оба лидера последовательно высказываются.

На этом фоне активно развивается торгово-экономическое и технологическое сотрудничество. Еще недавно и в мире, и мы сами удивлялись масштабному достижению 100-миллардного рубежа взаимного товарооборота, а на подходе тем временем, даже несмотря на пандемический спад деловой активности в мире, — новый рубеж. По итогам 2021 года сторонами прогнозируется выход взаимной торговли на новый уникальный показатель в 140 млрд, и это означает, что полпути до уровня в 200 млрд, согласованного президентом Путиным и председателем Си, уже пройдены с решительным опережением всех планов и графиков. Параллельно опережающему развитию таких экспортно-импортных секторов, как энергетика, взаимные поставки продовольствия, формирующему взаимную дополняемость наших экономик, укрепляется гуманитарное сотрудничество, обмены и взаимодействие, которое, подчеркнем это, задает новую мировую планку духовно-культурного сближения, закладывающего фундамент будущего не только наших стран, но и всей Евразии. На нашем континенте, по сути, впервые в истории вместо непрекращающейся агрессивной конкуренции, использовавшейся в своих целях внешними силами, формируется великонтинентальный стержень собственно евразийских интересов. Первые плоды не только в экономической, но и в стратегической сфере мы уже совместно пожинаем на примере Афганистана, где крахом закончилось двадцатилетнее военное присутствие сил США и их сателлитов по НАТО. Все мы понимаем, насколько острой была угроза, которую нес афганский конфликт в условиях внешнего вмешательства для наиболее чувствительных интересов, связанных с защитой территориальной целостности, суверенитета и региональных позиций наших стран.

Fmprc.gov.cn Афганская делегация в Китае

Еще один важный момент. Новый тип российско-китайских отношений, успешное развитие которых происходит на виду у всего мира, создает на планете новый международно-политический климат. Многочисленные страны и народы, уставшие от «однополярной» политики диктата и принуждения, собственными глазами видят альтернативу, основанную на равноправии и взаимном учете интересов и озабоченностей друг друга. Противодействуя гегемонии, Россия и Китай совместно говорят миру новое Слово, с которого, как учит история, всегда начинается и новая политика. Это непросто осознать, но представим себе, что российско-китайского сближения за эти годы не случилось бы. И задумаемся над тем, каким стал бы сегодняшний мир, в котором мы живем? Не могло ли получиться так, что строительство пирамиды пресловутого «нового мирового порядка», закабаляющего страны и народы вассальной, неоколониальной зависимостью по отношению к «мировому центру», стало бы свершившимся и необратимым фактом жизни?

Предстоящий визит Владимира Путина в Пекин и его встреча с Си Цзиньпином открывают миру и еще один важный аспект российско-китайского взаимодействия — совместное отстаивание идеалов олимпизма, интересов мирового спорта, свободного от исполненных конъюнктурой пагубных политических влияний. Олимпийские и Параолимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале и марте, можно назвать успешными уже сегодня в том смысле, что провалились попытки их бойкота под надуманными, не оправдавшими себя предлогами. Даже США, которые не были бы самими собой, если бы не постарались использовать свою конфронтацию с Китаем для подрыва мирового спорта, не считаясь с его интересами, и те в последнее время существенно смягчили агрессию антиолимпийской риторики. А американские чиновники, вопреки идее «дипломатического бойкота», активно ищут «обходные» пути в Пекин для участия в процедурах открытия и закрытия Игр. Почему это происходит? Двух мнений быть не может: американцам всегда нужно быть в центре любого «зарождающегося циклона», и раз бойкот проваливается, значит, в Пекин нужно обязательно ехать, чтобы не остаться на периферии, если не сказать, в международной изоляции. Вот и приходится, оборвав на полуслове свою неблаговидную «мечту», делать «хорошую мину при плохой игре»!

Торговые переговоры между США и Китаем

Подводя черту под уходящим годом, следует отметить, что отношения Москвы и Пекина не только сохранили, но и ускорили позитивную динамику. Особенно рельефно это видно на фоне продолжающейся общей деградации системы международных отношений, осуществляемой усилиями США и их сателлитов по НАТО и новоиспеченным военным альянсам и блокам. Проведенный американской стороной в начале декабря так называемый «саммит за демократию» оформил курс Вашингтона на закрепление раскола мира на две системы. Причем теперь уже не по идеологическому критерию, а по мере лояльности американскому «мировому гегемону». От активности и наступательности российской и китайской дипломатии, успешности координации совместных усилий в противостоянии этим деструктивным глобальным тенденциям, будет во многом зависеть то, удастся ли силам, определяющим политику Вашингтона, сделать этот поворот окончательным и необратимым. Российско-китайское стратегическое взаимодействие, ставшее важным, непреложным фактом современности, внушает народам мира осторожный оптимизм. Худшее может быть и будет предотвращено, а наступление агрессивного глобализма — отбито.