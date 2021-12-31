Решение президента России Владимира Путина подписать закон о создании единой государственной системы биометрии стало причиной бурной дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 декабря в социальной сети Facebook.

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«Цифровизация населения Российской Федерации идёт полным ходом. Властям просто необходим тотальный контроль за гражданами. Просто люди начали умнеть и задавать много неудобных вопросов по поводу работы этой самой власти», — считает Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что им такая система ни к чему, граждане опасаются, что цифровизация всего и вся в России может привести к большим проблемам для населения, включая всевозможные ошибки из-за слабо отрегулированного процесса и неудовлетворительной работы специалистов.

«А какой толк от этой цифровизации? У нас в провинции интернет-то толком не работает. Будут подставы, людей ни в чем не повинных обвинять в том, чего они не делали. Власти «Госуслуги» заставить работать не могут, а тут замахнулись на такие смелые вещи», — отмечает Наталья А.

Некоторые комментаторы отмечают, что бояться таких новшеств нет никакого смысла, потому что, на самом деле, это далеко уже не новшества, а что ни на есть существующая обыденность.

«Уже давно цифровые подписи есть, как и биометрические данные. Что в налоговой, что в банковой системе. Это упрощение пользования услугами из любой точки с более безопасной системой доступа. А конспирологам мерещится то чипирование, то тотальный контроль и т. д. Прогресс — вот как это называется», — указывает Виктор М.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оплата по биометрии. Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва

Часть людей полагает, что Россия просто шагает в ногу со временем и действительно кого-то это может пугать, но прогресс — залог успеха государства на международной арене.

«Данная тенденция радует. Россия не тормозит прогресс, а наоборот, пытается его первой оседлать. В Российской Федерации самый доступный интернет и мобильная связь. Попробуйте в Америке даже из города позвонить, вы сильно удивитесь отсутствию вышек связи во многих населённых местах», — пишет Валерий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что, какими бы классными и прогрессивными ни были внедряемые технологии, очень важно, чтобы они работали и были надёжно защищены от внешних атак.

«Где гарантия защиты? История со взломом «Госуслуг» уже доказала, что любой грамотный программист может вскрыть отечественные цифровые сервисы на раз-два», — написал Алекс М.

Отдельные комментаторы отмечают, что населению Российской Федерации придётся смириться, что время идёт вперёд и подобные технологии будут постепенно внедряться и становиться полноценной частью нашей жизни.

Василий Иванов ИА REGNUM Граждане РФ

«Не нравится мне вся эта цифровая чертовщина. С другой стороны, никуда от этого не деться. Это уже как данность. Поэтому такие данные надо хранить в единой и защищённой государственной системе. Если все риски учтут, то, может быть, это окажется очень полезным для России», — поделился своим мнением Владимир Б.

Напомним, 30 декабря на официальном портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрии. Глава государства ранее отметил, что такие типы данных необходимо хранить в единой и защищённой государственной системе.