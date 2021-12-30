Критики со смехом восприняли хвастовство президента США Джо Байдена в социальной сети после того, как он заявил о своих экономических достижениях за 2021 год.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«2021 год заканчивается, и, согласно одному аналитику, можно увидеть самый сильный экономический послужной список первого года любого президента за последние 50 лет. Давайте продолжим поддерживать этот прогресс», — написал Байден в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Однако американский лидер не потрудился предоставить имя аналитика, который сделал данное заявление, что вызвало насмешки многих пользователей.

Издание Fox News отмечает, что хотя за 2021 год в американской экономике и были зафиксированы некоторые сильные показатели, предыдущая проверка фактов выявила, что значительная часть прогресса была достигнута благодаря экс-президенту Дональду Трампу.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Моя компания занимается устранением плесени и ремонтом. Мы удаляем деревья и кустарники, которые нуждаются в удалении, мы также занимаемся ремонтом и перестройкой домов. Лесоматериалы дороже на 100%. Сантехника дороже на 100%. Запчасти для оборудования в дефиците, и ждать их приходится 2−4 недели. Гипсокартон на 100% дороже, как и материал для заделки гипсокартона. Практически каждый аспект моей компании подорожал более чем на 125%, включая оплату труда. И Байден превозносит это как благо», — пишет Kenn57.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Возможно, именно поэтому он закрыл экономику, чтобы потом призвать всех вернуться на работу и сказать, что это был огромный экономический успех», — отмечает Read4All.

«Нет, Джо, растущая инфляция не свидетельствует о хорошей экономике», — пишет sunnyflorida.

«Как может любой американец, который покупает продукты, бензин, платит за отопление своего дома, отрицать тот факт, что экономическая политика Байдена не сработала?» — негодует Gambler.

«Более 22 миллионов рабочих мест были потеряны в течение двух месяцев из-за воздействия коронавируса». Рабочие места были потеряны НЕ из-за китайского вируса, они были потеряны из-за драконовских мер федерального правительства. В какой вселенной имеет смысл пытаться сохранить разделение между людьми, закрывая все малые предприятия, но позволяя гигантским корпоративным предприятиям быть полностью открытыми?» — недоумевает onlyeng.

Дарья Драй ИА REGNUM Локдаун

«Экономика держится благодаря планам Трампа. Даже если инфляция выровняется, рост цен не заставит себя ждать», — предполагает melster979.

«Раздутый фондовый рынок, созданный бюрократами из федеральной службы, не приносит особого утешения рядовым американцам, покупающим бензин для своих автомобилей и пытающимся поставить еду на стол», — комментирует chickenlittle7.

«С момента вступления Байдена в должность у нас на 1,3 миллиона рабочих мест меньше, чем прогнозировалось. Рост ВВП на 2% меньше, чем ожидалось. Инфляция почти в два раза выше ожидаемой. А реальная заработная плата среднего работника снизилась на 2,7%», — напоминает gopforequality.

«Но, по словам Байдена и остальных левых, у нас дела идут лучше, чем когда-либо…» — отвечает c'monman062.

Ранее Байден подписал законопроект о новом увеличении лимита государственного долга страны ещё на $2,5 трлн. В рамках этого законопроекта, ранее одобренного Сенатом США, госдолг вырастет до $31,4 трлн.

Дipolk.ru Долги

Напомним, что в Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга, это означает, что его предельное значение снова начало действовать.

Как отмечает агентство, к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.