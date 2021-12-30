Заявление президента Эстонии Алара Кариса о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но только не один на один, а вместе с представителями стран НАТО и других европейских государств, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Teet Malsroos Алар Карис, президент Эстонии.

«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!» — пишет Lyudmila P.

Многие пользователи тут же высмеяли такое заявление эстонского президента. По их мнению, говорить о вероятности его разговора с российским президентом и так не приходится, а он ещё умудряется ставить какие-то условия для такого маловероятного события.

«Что?! Тяжеловес в политике, однако! Ах да, он об этом заговорил, чтобы свой рейтинг поднять, наверное! Чтобы потом написали в их СМИ о том, как эстонский президент «жёстко» поговорил с Путиным!» — предполагает Тамара Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что сложно себе представить, что российский президент стал бы обсуждать с эстонским гарантии безопасности России, ведь Эстония не представляет угрозу для Российской Федерации.

«Вы только представьте картину: президент Российской Федерации Владимир Путин встречается эстонским президентом Аларом Карисом, чтобы обсудить судьбу мира. Карис в этом диалоге жёстко указал российскому лидеру недопустимость посягательств на интересы Европы. Такое только анекдотом назвать можно», — отмечает Василий Т.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

Часть людей полагает, что крайне нелепо выглядит страх европейских политиков обсуждать что-либо с российским президентом один на один, это показывает их слабость.

«Смешно, что он один на один боится с Путиным встречаться. Понимает, что величины несравнимые. Поэтому хочет со всей стаей шакалов разговаривать с Путиным. Позор», — считает Алексей Ж.

«Ну. Конечно, кодлой не так страшно. Вообще, смешно: его никуда ещё и не пригласили, но он уже готов. Это же надо так себя не уважать. Европа всё мельчает и мельчает. А ведь когда-то в Советском Союзе Эстония была такой себе внушительной республикой со своими мощными производственными силами. Жаль, что всё отдали ради того, чтобы лечь под США», — пишет Владимир М.

Ряд пользователей указывает на то, что Путин и так уже ведёт прямые переговоры с американским президентом по вопросам расширения НАТО, а Эстония в данном вопросе вообще ничего не решает.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

«Со странами Европы российскому президенту разговаривать не о чем, они не принимают реальных решений. Переговоры возможны только с руководством США, а колонии будут делать то, что им скажут хозяева», — указывает Игорь М.

Отдельные комментаторы отмечают, что всё-таки это хорошо, когда соседи Российской Федерации всё-таки пытаются в какой-либо форме наладить диалог с Москвой.

«Всё равно надо похвалить его за желания наладить диалог с Россией. Хорошее выбрано направление. Только вести себя на переговорах вы должны тихо, а слушать внимательно», — поделился своим мнением Станислав М.

Напомним, 29 декабря президент Эстонии Алар Карис заявил в интервью телеканалу ETV+ о том, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но только не один на один, а вместе с представителями стран НАТО и других европейских государств.