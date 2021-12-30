Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что условия России по гарантиям безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются неприемлемыми, особенно в отношении Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 30 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Piutus Жозеп Боррель

«Как у нас говорят: «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим», — пишет Елена А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия заняла справедливую позицию, которая заключается лишь в том, чтобы на её границах не было наступательного вооружения, способного преодолеть российскую систему обороны.

«Молодец, Россия! Сформулировала свои вполне логичные требования, защищающие государственные интересы. То, что это никому не нравится, — это их проблемы», — считает Maia L.

Некоторые комментаторы отмечают, что Боррель занял позицию в интересах США, а не Европы, потому что Россия пытается оградиться от агрессивной политики Вашингтона, а к Евросоюзу у Москвы претензий особо нет.

«Отсюда следует, что мирная жизнь населения Европы этого Борреля не интересует. Ему важно отрабатывать антироссийскую повестку в интересах Соединённых Штатов Америки», — поделился своим мнением Владимир Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Боррель говорит, как ему скажут американцы! Это будет мутная игра американцев против России! Российская Федерация и её руководство заранее все эти шаги просчитывает, и она в итоге выйдет победителем. Иначе быть не может», — указывает Ljubomir C.

Часть людей полагает, что России больше не имеет никакого смысла обсуждать гарантии безопасности с марионетками США, отныне следует вести разговор исключительно с руководством Соединённых Штатов.

«Боррель скатился на экстремистские позиции, больше смахивающие на элементы фашизма, с ним диалоги неуместны. Нужно разговаривать сразу с его хозяевами в Вашингтоне, они более сговорчивые, как оказалось», — указывает Геннадий Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Боррель может занять диаметрально противоположную позицию, когда ему это прикажут сделать в Белом доме.

Januel arriola Пешка

«Борреля никто не спрашивал. И на переговоры не приглашал. Будет так, как договорятся Россия и США, а европейские «партнёры» и прочие Боррели будут исполнять. И если скажут прыгать, они могут только спросить: «Как высоко?» — написал Сергей Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что российской стороне необходимо занять жёсткую позицию, которая дала бы чёткое понимание всем окружающим странам, что Россия от своих требований не отступит.

«Мне кажется, России нужно ответить в том же духе. Типа: «Россия считает неприемлемым требование отвести свои войска откуда бы то ни было. Войска будут находиться именно там, где руководство страны и Генеральный штаб считают нужным им находиться. Притом как на территории России, так и в других местах, если это будет требоваться для обеспечения безопасности граждан страны», — предлагает Jurij O.

Напомним, 29 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью газете Welt о том, что условия России по гарантиям безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток являются неприемлемыми, особенно в отношении Украины.