Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к социальным сетям, чтобы выразить беспокойство по поводу ареста властями КНР и Гонконга семи действующих и бывших руководителей издания Stand News, которых подозревают в публикации материалов, направленных на разжигание в обществе ненависти и насилия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Двойные стандарты

«Сильно беспокоюсь по поводу закрытия Stand News и арестов в Гонконге, — написал Блинкен в Twitter. — Уверенное правительство, которое не боится правды, поддерживает свободную прессу. Мы призываем правительство Гонконга прекратить сковывать независимые медиа и освободить тех, кто был несправедливо задержан».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Довольно иронично, когда государственный секретарь осуждает другую страну за аресты и закрытие независимых СМИ, а затем поворачивается и поощряет интернет-технологических гигантов и социальные сети в своей собственной стране подавлять, отменять и подвергать цензуре все, что касается малых и независимых СМИ, которые они считают распространяющими «дезинформацию». Такое действительно невозможно выдумать. Правительство США буквально использует Закон о шпионаже, чтобы посадить в тюрьму американских журналистов, когда они раскрывают секретную информацию американским гражданам, а не иностранным государствам за деньги», — указывает shakhtar479.

«Китаю нет дела до того, что вы хотите сказать, так зачем тратить свое дыхание там, когда у вас есть CNN, MSNBC, Twitter, Facebook, которые цензурируют голоса консерваторов?» — указывает jbt8889.

«Блинкен: «Уверенное правительство, которое не боится правды, поддерживает свободную прессу». Правда! Именно поэтому правительство Байдена доказало, что оно чрезвычайно боится всего, включая родителей, озабоченных благополучием своих детей», — комментирует davidian2020685.

«Правда. Байден сказал, что ему нужны права на редактирование Facebook, чтобы он мог редактировать посты, которые Белый дом помечал как «проблемные». В другой раз Байден не знал, что в комнате находятся репортеры, и сказал президенту Индии, что предпочитает их прессу, потому что они добрее к своему правителю», — отвечает leppaludi.

(сс) The White House Джо Байден и Нарендра Моди

«Если наша страна поддерживает свободу прессы, почему предполагаемый президент этой страны не принимает вопросы, задаваемые прессой, и не отвечает на них? Мы на пути превращения в Китай, если демократы останутся у власти», — считает vmc730.

«Обеспокоены? Как насчет того, чтобы сказать: «Мы осуждаем подавление свободы слова»? О, подождите, это было бы явной ложью, поскольку генеральный прокурор США розволил ФБР действовать против родителей, выражающих несогласие. Трудно занимать высокую моральную позицию в отношении свободы и справедливости, когда не знаешь, как применить ее в собственном доме. Легко быть моралистом на словах», — подчеркивает partisanPutz.

«Администрация Байдена утверждает, что поддерживает свободу слова в Гонконге (только не забывайте бороться с ней дома)», — напоминает Defund_Public_Education.

«Китаю все равно, что думают другие. У них есть план, график, и они их придерживаются», — пишет MattMat.

«По иронии судьбы газета Stand News в Гонконге призвала администрацию Байдена прекратить подавление свободы слова и освободить политических заключенных 6 января», — вспоминает Ironic.

«Уверенное правительство, которое не боится правды, поддерживает свободную прессу». И при этом США блокируют Трампа в Facebook, Twitter. США также любят блокировать то, что они считают российской дезинформацией или дезинформацией о COVID», — пишет sounfair.

«Сколько времени понадобилось Блинкену, чтобы научиться говорить точно так же, как Обама?» — интересуется Luke_Warm.

«Уверенное правительство — это правительство, не боящееся правды», — говорит Блинкен. Хотелось бы, чтобы администрация Байдена следовала этой философии. Пресс-конференции Байдена, если их можно так назвать, — это шутка», — считает TNoldcat597.

(сс) U.S. Department of State Джо Байден и Энтони Блинкен

Напомним, что ранее США призвали власти КНР и Гонконга освободить задержанных 29 декабря в результате спецоперации руководителей оппозиционного интернет-издания Stand News.

Блинкен заявил, что арест семи высокопоставленных сотрудников Stand News вынудил прекратить свою деятельность «ещё один из немногих оставшихся бастионов свободных и независимых СМИ в Гонконге».

Госсекретарь США утверждает, что именно различные свободы, включая свободу выражения мнений, «позволили Гонконгу процветать в качестве глобального центра финансов, торговли, образования и культуры». А преследование независимых СМИ «подрывает авторитет и жизнеспособность Гонконга».

Как следует из сообщений различных СМИ, 29 декабря в офисе Stand News были проведены обыски, изъяты компьютеры и документация. Одновременно были арестованы семь действующих и бывших руководителей издания, которых подозревают в публикации материалов, направленных на разжигание в обществе ненависти и насилия.