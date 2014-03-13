Краснодарский край, 13 марта, 2014, 15:18 — ИА Регнум. В столице Краснодарского края для поддержки бизнесменов создана новая структура. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Краснодара 13 марта, в краевом центре приступил к работе аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсменом назначен Игорь Якимчик.

"Любой руководитель, должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель могут привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей к участию в проверке в случае, если нарушены их и законные права и интересы", - сообщили в аппарате нового государственного органа.

Прием граждан будет осуществляться с понедельника по четверг.