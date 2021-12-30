Киев не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом 29 декабря заявила вице-премьер Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Ирина Верещук.

Клод Верлинд. Марионетки

«Мы не признаём и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан. Они могут прийти и вакцинироваться. Вопрос о том, чтобы признать «Спутник» либо «Спутник Лайт», вообще не стоит», — сказала она 29 декабря в ходе брифинга.

Заявление чиновницы обсудили в телеграм-канале «Новое Издание», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что для украинских чиновников политика важнее здоровья людей.

«И не надо. Россия разве просит? Нет», — отреагировала Марина С.

«А что делать человеку, который вакцинировался в РФ, так как живет на две страны?» — задался вопросом Konstantin.

«Еще раз дает повод усомниться в нужности вакцинации! Так держать», — с сарказмом добавил «ЪУЪ».

"А газ российским все-таки признают? А бензин, а дизель, а электроэнергию?..» — поинтересовался Стас.

«И кому от этого хуже???» — недоумевает Константин П.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Политика важней здоровья. Интересно, если бы она отравилась ядом, а противоядие было русским, чтобы она сделала? Как думаете? Ответ очевиден…» — пишет Александр Б.

«А если встанет вопрос жизни и смерти и поможет только что-то российское?» — в свою очередь также спросил один из комментирующих.

«Очередное доказательство, что на людей… [плевать]», — отреагировал Offspring.

«Украина больше не намерена признавать Верещук», — в свою очередь ответил Тамир Ш.

«ВОЗ если признает, то эта дама из Галичины может болтать что хочет», — добавил Олег Дмитриевич.

«…[Не все ли равно], признает или нет, если она работает? Люди зачем вакцинируются — ради признания или ради того, чтобы выработать иммунитет? Что за детский сад? «Спутник» разрешен более чем в 70 странах. Мы с болезнью боремся или играем в «гиднисть» (достоинство. — О. П.)? Страны покупают ее и используют. Миллионы людей вакцинируются ею. Кто она такая, чтобы заявлять такие вещи?..» — задался вопросом Vladimir I.

«А ее уже в минздрав перевели?» — с сарказмом спросил Станислав М.

«И газ не нужен российский, о котором так много разговоров», — пишет Maria D.

«Своей-то нет, жаба давит», — добавила Nika D.

«Вопрос главный, если не признавать вакцины, как будет работать система пропуска на КПВВ, опять проблемы с пропусками людей. Так и будем валить вину друг на друга, а страдают люди…» — отметил Юра Я.

Vin.gov.ua Вакцинация на Украине

«А что, кураторы не позволяют??? Продажная», — не выдержала Анжела Т.

«Россияне так расстроились. Как им без признания вакцины Верещук?» — с сарказмом отреагировала Алёна К.

«Ну правильно! Газ не признаем, электроэнергию не признаем, уголь не признаем, а вакцину вдруг признаем?!» — недоумевает Владимир Г.

«Правильно! И газ покупайте в разы дороже! Чего мелочиться, народ заплатит!..» — не без сарказма подытожил Валерий Д.