В случае досрочных выборов президента Украины на пост главы государства могли бы претендовать два политика — действующий украинский президент Владимир Зеленский и бывший глава страны Пётр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованные 29 декабря центром Разумкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Результаты опроса обсудили на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило в социальной сети Facebook, а также в его телеграм-канале «The Панда».

«Социологи сообщают, что рейтинги Зеленского и Порошенко во втором туре сравнялись. В первом Зеленский еще обходит сивочолого (седовласого. — М. Р.) гетьмана (речь о Петре Порошенко. — М. Р.), но во втором, когда выбор только из них двоих, сторонники Порошенко берут… дисциплинированностью. Они приходят на участки, а их противники — нет. То есть Зеленский не только гарантированно проигрывает [бывшему председателю Рады Дмитрию] Разумкову, который как бы не сильно опасный соперник, потому что во второй тур не выходит, но с большой долей вероятности проигрывает и Порошенко. А то ли еще будет», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Вячеслав Чечило.

«Давайте Порошенко. Я за. Еще не дотанцевали», — с сарказмом добавил Евгений Я.

«Впереди еще 2 года», — отметил Руслан П.

«Господи, за что нам это все???» — задалась вопросом Анастасия Н.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

«И ведь с каким упрямством Зеленский бежит прямо в стену…» — добавил Дмитрий Н.

«Выборы в том формате, в котором они есть, могут и не быть…» — предположил Андрей Н.

«Зеленский выполнит все обязательства перед ЕС и МВФ вместо Порошенко. И гетьман (Порошенко. — М. Р.) заедет на белом коне на президентство. Козел отпущения должен быть один. И это никак не олигарх Порошенко», — пишет Evgeniy A.

«Да, на самом деле, я охотно верю, что Штатам вообще всё равно, кто будет. Любой будет выполнять их требования. Так что — победит самый популярный», — ответил ему Sergei R.

«Зеленский вряд ли выйдет во второй тур. Наберёт 5%, как [Виктор] Ющенко [в 2010 году]», — добавил Сергей К.

«Ну уж нет. Это вряд ли. Порошенко больше никогда не выиграет выборы», — считает Евгения К.

«Остались только перманентные выборы из дерьма! Украинцы так хотят лучшей жизни, что видят её исключительно в дерьме!» — написал Вадим Ц.

«Не, у Пеци [Порошенко] слишком огромный антирейтинг», — задумался Jek Ka.

«Вот антирейтингами они и будут мериться», — ответил ему Иван Иваныч И.

«Эта… песня будет вечной, — выбирать из двух сортов г…» — отреагировала Наталья.

«Ещё детей от трех лет пусть на учёт в армию поставит — точно рейтинг поднимет до 100%», — с сарказмом отметил FREEDOM.

President.gov.ua Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск на Донбассе

«Самое смешное, что реально были те, кто верил, что этот трубадур вдруг всё классно разрулит. Были даже с высшим образованием. Это писец какой-то. На операцию никто не ляжет к клоуну вместо хирурга ведь», — заметил Дмитрий М.

«Ещё немного занятной социологии. Если второй тур президентских уже сегодня: Зеленский — 49,9%, Порошенко — 50,1%. Получается, сначала 15 млн украинцев пришли в 2019-м на выборы, чтобы избавиться от Порошенко с помощью Зеленского, а теперь избавятся от Зеленского, выбрав Порошенко. Непобедимая нация», — с сарказмом подытожил в своем телеграм-канале («Наглый») украинский журналист Максим Назаров.

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