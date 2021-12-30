В парламенте Татарии будет создана рабочая группа, которой предстоит изучить поправки к закону о региональной власти. Изменения в Конституцию республики внесут в 2022 году. Об этом заявил глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Также предстоит изменить название должности главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Рустам Минниханов

Татария оставалась единственным регионом страны, где главу называли «президентом». 24 декабря в Госсовете РТ депутаты концептуально поддержали федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», но в республике намерены воспользоваться правом законодательной инициативы и подготовить поправки ко второму чтению, а затем направить их в Госдуму. Глава республики Рустам Минниханов высказался о необходимости поддержать законопроект, несмотря на то, что мнение Татарии при принятии закона о региональной власти не было услышано. Республике ничего не остаётся, как следовать букве закона, признался Минниханов.

«Понятно, что закон принят, и мы — законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», — подчеркнул Минниханов.

Новый закон также устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет ограничение на пребывание в должности главы региона более двух сроков подряд.

Принятые на федеральном уровне изменения в законодательстве активно обсуждают в соцсетях.

«В первую очередь нужно беспокоиться о том, что продукты и топливо дорожают, а не о наименовании должности. В стране должен быть один президент», — пишет Дмитрий С.

«Как будто у них есть выбор», — считает Катя К.

«Могут и не рассматривать. Их мнение уже вряд ли спросят или примут во внимание», — думает Олег В.

Пресс-служба Госсовета Татарии Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин

«Вот так через пару десятков лет Татарстан потеряет полностью свою идентичность и превратится в заурядную простейшую республику, у которой только название, а позже и этого не будет», — уверен Альфред З.

«Автономность, пока-пока», — вторит Камиль Ф.

«Король без королевства», — написал Артём А.

«Ну цирк же. Сказали уже из центра, что не будет, зачем этот парламент здесь вообще. От их голосования всё равно ничего не изменится…» — написал Вася В.

«Один президент должен быть, нечего выпендриваться перед народом… Титул не хочется терять, а надо бы, пора. Всё равно толку нет», — отозвалась Анжела Х.

«От переименования должности мы не перестанем вас уважать», — парировала Фания И.

«Какая ему разница, как называться?» — удивляется Катерина В.

«Больше проблем в республике нет», — добавил пользователь под именем товарищ Ст.

«Будет теперь не президент, а хан. А что, звучит», — предположила Людмила М.

«Всё верно, чтобы не пришлось Казань опять брать…» — не удивлён Яковлевич.

«Двух президентов в России быть не должно. Мы знаем, к чему приводит двоевластие, а что Татарстан против, так это слова, а не факт. Парламент — не есть весь Татарстан, а часть парламента — не весь парламент. Если России мешают идти вперёд и развиваться те или иные законы, их надо менять», — отметил К.А.

«В России не должно быть названия «президент». Это иностранное слово. У России должен быть один руководитель», — считает Владимир Б.

President.tatarstan.ru Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. 2018

«Нет такого слова президент в русском языке, есть глава», — добавил Vito M.

«Есть президенты футбольных клубов, президенты студенческих образований и ещё много где есть президенты, а республике-донору почему-то нельзя!» — удивляется Rikfilm.

По мнению Валерия В., «Россия продолжает превращать Татарстан в самый экономически развитый регион, забыв о Владимирской, Архангельской, Вологодской областях, которые не претендуют на национальное величие».

«Какая разница как назвать? Минниханов — уважаемый руководитель, и по новому закону он может быть им много лет», — отозвалась Тамара Р.

«Ну наконец-то в стране один президент. В мире такого ещё не было», — уверяет Надежда В.

«Да какая нам разница, как вы там называетесь! Самое главное, создайте нормальные условия жизни», — написал Влад П.

«Правильно! Давно пора!» — согласилась Ирина П.

«Правильно сделали, президент должен в стране быть один», — добавила Галина П.

«Россия и президент один, а Татарстан — часть нашего государства. В одном государстве может быть один президент, а Минниханов со своими амбициями может быть только главой. Слишком много хочется», — прокомментировала Katya E.

«Татарстан обязан выполнять законы России, и точка», — утверждает Алексей А.

«Татарстанские СМИ упорно называют Минниханова президентом», — констатирует Евгения Б.

«В 90-х зря, что ли, боролись за суверенность? Поддержим президента и статус республики Татарстан», — призывает avtomatic_d.

«Заберут всё у республики — нефть, природные богатства. Сейчас — президента, потом леса, поля…» — предполагает rmsgntnv.

Президент России Владимир Путин подписал 21 декабря закон об организации власти в субъектах Российской Федерации, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица российского региона.

Kremlin.ru Владимир Путин

Конкретные сроки, когда будут приняты поправки к Конституции Татарии, пока неизвестны.

«Мы работаем над всеми поправками после принятых и подписанных президентом РФ изменений. Сроки я пока не могу сказать — в июне или мае. Вообще работа будет очень серьезная», — заявил Мухаметшин.

По мнению одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), положения нового законопроекта базируются на конституционных основах единства публичной власти в Российской Федерации и направлены на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны в интересах граждан, общества и государства.

Читайте также: Конституцию Татарии изменят после принятия закона о публичной власти

Читайте также: Минниханов прокомментировал запрет называть главу Татарии «президентом»