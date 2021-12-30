Заявление директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского о том, что неизвестно, кто потеряет больше в случае ограничения со стороны США поставок своих смартфонов и запчастей на российский рынок, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 30 декабря в социальной сети Facebook.

Виктор Иванов. Крепим дружбу во имя мира и счастья! 1954

«Ну, значит, будем поддерживать китайскую экономику!» — пишет Надежда Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка напугать российских поклонников продукции Apple потерпит неудачу, потому что смартфоны iPhone — явно не то, за что люди в России готовы перегрызть друг другу глотки.

«Это лишнее запугивание. Упор идёт на тех, кто пользуется «айфонами». Манипуляция в том, что раз они сутками стоят ради «айфона», то пусть ради «айфона» устроят бунт! Но этого не случится. Любители «айфонов» в революционеры не годятся», — считает Иван А.

Некоторые комментаторы отмечают, что в результате таких санкции российские граждане могут остаться вообще без смартфонов, лишившись тем самым даже банальных средств для связи.

«На самом деле, ситуация очень серьёзная. Они ведь запретят импорт всех смартфонов, в том числе и китайских. А имеющиеся заблокируют до неисправного состояния. Так как все крупнейшие производители имеют американское управление и софт, получается, что российские граждане останутся без гаджетов!» — беспокоится Вячеслав Н.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за iPhone в Москве

Часть людей полагает, что на выручку России обязательно придут китайские производители смартфонов, которые займут освободившуюся нишу и заработают на российском рынке ещё больше денег.

«Китайские смартфоны с рынка не исчезнут. Можем вспомнить, как Google запретил КНР использовать свои сервисы, так они собственные разработали. Сначала плохо дело шло, но потом они разогнались, и теперь все китайцы обеспечены отечественными смартфонами с отечественным же софтом. Вот им мы в случае чего и будем пользоваться», — указывает Василий У.

Ряд пользователей указывает на то, что в результате подобных санкций ущерба Россия не получит, в отличие от американских компаний, производящих смартфоны и реализующих их на российском рынке.

«Россия потеряет ровно ноль! Ни один человек в мире не потерял ничего от того, что не купил «Айфон» или вместо «Айфона» купил другой бренд. А вот компания Apple и экономика США потеряют достаточно круглые суммы!» — предрекает Jurij O.

Отдельные комментаторы отмечают, что рынок смартфонов Российской Федерации составляет не такой уж и существенный процент, чтобы американским компаниям за него биться.

(сс) loca Магазин Apple

«Основными рынками Apple, согласно статистике за 2021 год, являются Северная и Южная Америки. Потом идёт Европа и затем уже Китай. Россия плетётся где-то на последних позициях. Поэтому Apple даже не заметит такой потери, а вот Дмитрий Анатольевич, который этот самый смартфон пиарил, очень расстроится из-за невозможности приобрести новую версию американского гаджета», — предполагает Александр Х.

Напомним, 28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости о том, что неизвестно, кто потеряет больше в случае ограничения со стороны США поставок своих смартфонов и запчастей на российский рынок.