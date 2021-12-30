Информация об обстреле израильскими войсками контейнерной площадки в сирийском городе Латакия, недалеко от российской авиабазы Хмеймим, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 30 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«И как долго будут издеваться над Сирией?» — задаётся вопросом Валерий Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что израильские войска ведут себя на территории Сирии как дома, хотя не имеют на это никаких международных разрешений.

«Что хотят, то и делают. Бомбят, кого хотят, но их не наказывают. Что за наглость-то такая?» — удивляется Лидия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Израиль занимается, судя по всему, чем-то не тем, раз устраивает авиаудары по территории чужого государства, а тем временем мир сотрясает пандемия коронавируса.

«Что им дома не сидится? Что они все в Сирию лезут? Дома проблем мало? С ковидом боритесь, хватит людей бомбить! А то ведь и к вам в ответ прилетит!» — предупреждает Elena T.

«А в Израиле что, других дел мало, зачем они атакуют Латакию? Проблем не хватает? Итак со всеми арабами вокруг воюют, так им мало!» — отмечает Лариса Д.

Kremlin.ru Российские военные на авиабазе «Хмеймим»

Часть людей полагает, что у Израиля были достаточные основания, чтобы нарушить воздушное пространство соседнего государства и нанести точечный удар по контейнерной площадке. Граждане подозревают, что израильские военные ликвидировали некую цель, которая представляла угрозу для Иерусалима.

«Многие из вас забывают, что «Моссад» — одна из самых профессиональных разведок мира. Они просто так не атакуют. Значит, была какая-то информация, и они по ней отработали», — предполагает Ostap B.

Ряд пользователей указывает на то, что атака произошла в непосредственной близости от российской авиабазы, что просто недопустимо, ведь в результате случайности могли быть убиты военнослужащие Российской Федерации. Граждане считают, что руководству России пора пресекать подобные попытки Израиля осуществлять агрессию в сторону суверенного государства Сирия.

«Если это происходило вблизи российской базы, тогда где были наши средства ПВО (Панцири и С300)? Почему в ответку ничего не полетело? Что за политические игры?» — задаётся вопросами Алексей Г.

«Эх. Опять всё наши пропустили и не доглядели. Зачем нам база в Сирии, если атаки отбить не можем? А если в следующий раз прямо по российским военным прилетит? Что власти делать будут?» — написал Махди А.

Mil.ru Самолёт ВКС России на авиабазе Хмеймим

Нашлись и те, кто отмечают, что российские военные не должны принимать участия в столкновениях между сирийскими и израильскими военными.

«А почему российские военные должны реагировать на столкновения Израиля и Сирии? Это их разборки, не наши. Российские военные в Сирии борются с международным терроризмом, они не воюют с чужими государствами», — указывает Сергей М.

«Ну и где мировая общественность? Где санкции? Где правозащитники? Бомбят людей в Сирии, а всему миру на это наплевать. Грош цена всем этим ООН и ОБСЕ», — пишет Елена К.

Напомним, 28 декабря государственное телевидение Сирии опубликовало сюжет, согласно которому израильские войска обстреляли контейнерную площадку в городе Латакия, недалеко от российской авиабазы Хмеймим.