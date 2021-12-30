Информация на сайте МВД России о том, что иностранных граждан с 1 января 2022 года могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

"Давно пора было это делать, вот только с трудом верится в то, что мигрантов действительно начнут вышвыривать за пределы России за нарушение законодательства», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что мигранты-нарушители не должны находиться в России, их должны моментально депортировать за пределы страны даже за малейшие провинности.

«Давно пора выгонять таких из страны! Хочешь трудиться на территории другого государства — плати налоги, устраивайся официально, с уважением относить к традициям и обычаям принявшей тебя страны. Отбросы же приезжают, которые два слова сказать не могут по-русски, творят беззаконие, а потом мы имеем дело с последствиями такой бездумной миграционной политики. Такого быть больше не должно!» — поделился своим мнением Сергей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что нелегальных мигрантов депортировали и раннее, поэтому, с их точки зрения, мало что изменится.

«Что значит «давно пора»? Всегда их выдворяли. Только за первое полугодие 2021-го из России были высланы порядка 8,6 тысячи мигрантов!» — отмечает Павел М.

Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области Нелегальные мигранты

Часть людей полагает, что ситуация с нелегальной миграцией никак не изменится, потому что коррупция в российских органах власти позволит подобным гостям из-за рубежа уйти от ответственности.

«Раньше было так, что нелегальный мигрант попадал к полицейским, те отмечали его как незарегистрированного, работодатель платил за него штраф и всё, взятки гладки. Мигрант остаётся в статусе нелегального, но кто должен был, тот за него занёс куда надо денег. Такая схема сохранится и сейчас. Ничего не изменится», — считает Пётр С.

Ряд пользователей указывает на то, что многие нелегальные мигранты умудряются получить российские паспорта, что автоматически выводит их из нелегального поля.

«Судя по всему, как раз таки с этим ужесточением и связаны были оптовые раздачи российских паспортов иностранным гражданам в этом году. Конечно, мигранта не выдворят из России, если он является её гражданином!» — написал Серёга М.

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти, будучи не в силах бороться с огромными потоками трудовых мигрантов, просто решили придать этому всему легальную форму.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трудовые мигранты

«Видимо, российские власти озаботились легализацией того нескончаемого потока мигрантов, который, видимо, остановить они не в силах. Не потому что не могут, а потому что не хотят. Бабки-то бешеные! Где вы ещё найдёте легальный доступ к рабской силе, отчётность за которую вести не требуется? Нигде. Поэтому мигрантов никто выдворять не станет, для показухи разве что», — предполагает Андрей Б.

Напомним, 28 декабря на сайте МВД России была опубликована информация о том, что иностранных граждан с 1 января 2022 году могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны.