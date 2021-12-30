Сеть: «Только для показухи?» — нелегальных мигрантов начнут выдворять из РФ
Информация на сайте МВД России о том, что иностранных граждан с 1 января 2022 года могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
"Давно пора было это делать, вот только с трудом верится в то, что мигрантов действительно начнут вышвыривать за пределы России за нарушение законодательства», — пишет Олег Б.
Многие пользователи пришли к выводу, что мигранты-нарушители не должны находиться в России, их должны моментально депортировать за пределы страны даже за малейшие провинности.
«Давно пора выгонять таких из страны! Хочешь трудиться на территории другого государства — плати налоги, устраивайся официально, с уважением относить к традициям и обычаям принявшей тебя страны. Отбросы же приезжают, которые два слова сказать не могут по-русски, творят беззаконие, а потом мы имеем дело с последствиями такой бездумной миграционной политики. Такого быть больше не должно!» — поделился своим мнением Сергей Н.
Некоторые комментаторы отмечают, что нелегальных мигрантов депортировали и раннее, поэтому, с их точки зрения, мало что изменится.
«Что значит «давно пора»? Всегда их выдворяли. Только за первое полугодие 2021-го из России были высланы порядка 8,6 тысячи мигрантов!» — отмечает Павел М.
Часть людей полагает, что ситуация с нелегальной миграцией никак не изменится, потому что коррупция в российских органах власти позволит подобным гостям из-за рубежа уйти от ответственности.
«Раньше было так, что нелегальный мигрант попадал к полицейским, те отмечали его как незарегистрированного, работодатель платил за него штраф и всё, взятки гладки. Мигрант остаётся в статусе нелегального, но кто должен был, тот за него занёс куда надо денег. Такая схема сохранится и сейчас. Ничего не изменится», — считает Пётр С.
Ряд пользователей указывает на то, что многие нелегальные мигранты умудряются получить российские паспорта, что автоматически выводит их из нелегального поля.
«Судя по всему, как раз таки с этим ужесточением и связаны были оптовые раздачи российских паспортов иностранным гражданам в этом году. Конечно, мигранта не выдворят из России, если он является её гражданином!» — написал Серёга М.
Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти, будучи не в силах бороться с огромными потоками трудовых мигрантов, просто решили придать этому всему легальную форму.
«Видимо, российские власти озаботились легализацией того нескончаемого потока мигрантов, который, видимо, остановить они не в силах. Не потому что не могут, а потому что не хотят. Бабки-то бешеные! Где вы ещё найдёте легальный доступ к рабской силе, отчётность за которую вести не требуется? Нигде. Поэтому мигрантов никто выдворять не станет, для показухи разве что», — предполагает Андрей Б.
Напомним, 28 декабря на сайте МВД России была опубликована информация о том, что иностранных граждан с 1 января 2022 году могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны.