Аналитический обзор Единого ресурса застройщиков, согласно которому в течение 2021 года цены на квартиры в московских новостройках поднялись более чем на 40%, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

"Бедные российские граждане, доедая последних ежей, скупили все квартиры?» — шутит Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой рост цен говорит о повышенном спросе, за которым предложение уже не поспевает, в результате цены на новостройки ползут вверх.

«Бедные граждане в России стоят в очереди за квартирами и иномарками. До чего Путин страну довел?!» — издевается Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобный рост цен на жильё является для людей, живущих за пределами Москвы, чем-то абсолютно фантастическим и неподъёмным.

«Да жесть! Везде цены на жильё поднялись! Бездумные кредиты под них, каждый второй заёмщик. Увы, люди не отдают отчёт своим действиям, у нас такое часто встречается. Надо учитывать ещё то, как строят эти дома. Сплошное тяп-ляп сейчас», — считает Ан М.

«Откуда люди берут деньги на это? А по ипотеке, наверное, 70 тысяч рублей в месяц платить приходится! Кошмар!» — ужасается Иван Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

Часть людей полагает, что если рост цен не остановится, то люди из провинции, вне зависимости от их достатка, никогда не смогут позволить себе приобрести новую недвижимость в Москве.

«Не представляю, откуда у людей столько денег. Знакомые, даже на руководящих должностях, квартиру в Москве позволить купить себе не могут! Москвичи, раскройте секрет, где деньги берёте?» — интересуется Анна Б.

«Я тут подсчитал и пришёл к выводу, что моя квартирка, если бы она была в Москве, стоила бы 13 миллионов рублей. Но это если в Москве, а так только три миллиона. Хочу, как в Москве!» — написал Иван К.

Ряд пользователей указывает на то, что в скором времени такой рост цен может обернуться ипотечным кризисом.

«Я думаю, что ипотечный пузырь надулся и скоро лопнет. Продажи квартир упали, спрос на ипотеку упал, а цены при этом растут! Скоро будет ровным счётом наоборот, цены упадут ниже плинтуса, предложений будет минимум, никто не станет продавать и опять никто толком не сможет себе квартиру купить», — отмечает Vadim L.

Нашлись и те, кто убеждены, что такие деньги и условия жизни в Москве — несовместимые вещи, поэтому лучше найти своё место за пределами российской столицы и жить свободно.

«Ещё несколько пандемий и все побегут из Москвы. Не представляю, что там за жизнь в таком муравейнике. Россия громадная, а всех запихнули в одну Москву. Глупо», — пишет Лидия Г.

«Власти намеренно загоняют людей в долги. Такими людьми, обременёнными и зависимыми, проще управлять. Такие не бастуют, боятся работы лишиться и квартиры соответственно», — поделился своим мнением Алексей К.

Напомним, 28 декабря РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на аналитический обзор Единого ресурса застройщиков, согласно которому в течение 2021 года цены на квартиры в московских новостройках поднялись более чем на 40%. Отмечается, что средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилья в Москве выросла с начала года на 42% и достигла к декабрю 268,3 тысячи рублей за квадратный метр.