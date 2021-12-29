Заявление председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о том, что зарубежные фильмы и компьютерные игры выставляют Россию и её представителей в негативном свете, а также насаждают российской молодёжи чуждые ценности и идеалы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свое мнение по этому поводу 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

"Блин, где-то я уже подобное слышал! О, точно! «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!» — пишет Сергей И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Бастрыкин прав в данном вопросе, потому что существуют вопиющие случаи, когда в тех же играх Россия представлена в виде абсолютного зла.

«Ну, тут он прав! Достаточно вспомнить Call Of Duty Modern Warfare 2019 года, где военные преступления США вообще приписали России. Нужно поддерживать отечественных разработчиков, чтобы дать ответ западным играм. Такая же ситуация с кино», — написал Даниил Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что помимо западных антироссийских поделок существует множество российских антироссийских поделок, созданных на бюджетные деньги в Российской Федерации.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«А что, разве отечественные кинопроизводители не занимаются тем, что бесконечно льют грязь на российскую историю? По-моему, Бастрыкин в кино не ходит и не знает, что творится с кинорынком в России», — отмечает Александр А.

Часть людей полагает, что глава Следственного комитета, будь его воля, наверное, запретил бы западные игры и фильмы, что было бы крайне ошибочным решением.

«Вы не туда воюете! Кино, которое спонсирует наше государство (по сути, мы с вами своими налогами) это или треш, или псевдоисторические поделки, задача которых — вложить нужную власти идею в голову зрителя. И плевать, если для этого придётся переврать историю. Ну, а индустрия игр в России мертва, только мобильные, да и те больше на онлайн-казино похожи. Вояки, блин. Если речь про игры, где явно показаны СССР или Россия упырями, то да, можно ограничить рынок этому издателю. Но если речь вообще про все игры, то нет. Тогда запретите все ножи! Будем ломать хлеб, а не резать. Потому что нож — это ведь оружие!» — указывает Илья К.

Ряд пользователей указывает на то, что современное российское телевидение не отвечает никаким стандартам качества и растляет молодёжь чуть ли не сильнее тех же западных фильмов и компьютерных игр.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. CCCР Телевидение

«Ну его, наверное, устраивают «Голубые огоньки» с престарелыми звездунами и фекальные сериалы по государственным телеканалам, которые никакой критики не выдерживают», — считает Александр Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что спекуляции на теме западных произведений искусства — это давно отработанный инструмент, который ранее не помог Советскому Союзу сохранить свою целостность.

«Цирк всё набирает обороты. Если они реально говорят о таких вещах серьёзно, то в России появится третья беда в виде компьютерных игр и кино. Две остальные беды — это Гоcдеп и Украина», — подозревает Олег Б.

Напомним, 28 декабря председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете» о том, что зарубежные фильмы и компьютерные игры выставляют Россию и её представителей в негативном свете, а также насаждают российской молодёжи чуждые ценности и идеалы.