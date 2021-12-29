Законодатели Вашингтона представили законопроект, предусматривающий смягчение наказания за стрельбу на дороге, в целях борьбы с расовым неравенством. С 1995 года в штате за убийство на дороге дают пожизненное заключение.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Закон был принят более двадцати лет назад на фоне роста количества случаев стрельбы на дороге. Конгрессмен Тарра Симмонс, принимавшая участие в разработке закона, утверждает, что закон, очевидно был направлен на банды, преимущественно состоявшие из молодых афроамериканцев.

Законодатели приводят в пример случай с Кимонтом Картером, который являлся членом уличной банды с 11 лет, а в 1997 году в возрасте 18 лет участвовал в перестрелке на дороге, в результате которой погиб студент колледжа и еще двое были ранены. Картер получил 777 лет тюремного заключения.

«Если бы в момент совершения преступления он не находился в машине, ему дали бы 240−320 месяцев тюрьмы. Вместо этого он получил пожизненный срок без права на условно-досрочное освобождение из-за действующего закона. История закона и то, как его применяют… вот что представляет из себя системный расизм», — объяснила Симмонс.

Jayu Аттика — тюрьма штата Нью-Йорк категории максимальной безопасности

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Эти люди должны каждый раз учиться на собственном опыте. Мы должны иметь возможность подавать в суд из-за таких вещей, а не жалеть людей из-за их цвета кожи. Число перестрелок на дорогах увеличится в несколько раз», — пишет jeremyrnr796.

«Убийство — это убийство, независимо от того, откуда прилетела пуля, но запирать молодых людей в тюрьму и выбрасывать ключ — это не выход», — указывает K3oy.

«Конечно, это выход, поскольку они больше не стреляют в людей. Если вы берете оружие и едете в другое место, чтобы застрелить кого-то, то вы заслуживаете тюрьмы», — отвечает Brokendrum.

Tony Webster Полицейский США с пистолетом

«Моя дочь живет в Такоме, штат Вашингтон. Когда она приехала домой на Рождество, она была так потрясена свободой во Флориде, что решила не продлевать свой трудовой контракт. Она переедет домой во Флориду примерно через 8 месяцев. Аллилуйя», — делится libertyordeath275.

«Я надеюсь, что эти законодатели штата Вашингтон сами испытают на себе перестрелки на дорогах. Они так заботятся о преступниках, но не о законопослушных людях. Я хочу посмотреть, как они отреагируют, если в них выстрелят афроамериканцы», — комментирует truthyfrutti.

«Именно поэтому мы уехали из Сиэтла. В законопроектах, которые либералы продолжают принимать там, нет никакой логики. А их причины? Чтобы сделать мир расово справедливым? Чтобы те, кто должен сидеть в тюрьме, не сидели? Это доказывает, что переезд был лучшим решением за всю нашу жизнь», — уверен msfeb14200.

«К сожалению, мы живем за пределами Сиэтла и застряли здесь, хотелось бы переехать. Я всю жизнь прожила в Вашингтоне и не могу поверить, в какой жалкий штат он превратился», — отвечает Hassense.

«Нельзя где-то «застрять». Разве что по решению суда», — комментирует robertwoodcraft.

Joe Ravi Здание Верховного суда США

«Закон был нацелен против афроамериканцев? Нет, он был нацелен против тех, кто совершал преступления», — подчеркивает ResidentFortySux.

«Как великодушно со стороны жителей Вашингтона добровольно предоставить себя для тренировки на движущихся мишенях», — пишет HoodooOpr8r.

«Интересно, что политики постоянно говорят, что законы о преступности непропорционально влияют на меньшинства, но, возможно, меньшинства непропорционально влияют на преступность», — размышляет ConservativeFireFighter.

Напомним, что президент США Джо Байден представил новую политику Белого дома, касающуюся ВИЧ и СПИД, чтобы положить конец 40-летней эпидемии. Байден призвал стать внимательнее к уязвимой части американского общества — включая афроамериканских и латинских геев и бисексуалов, которые, по словам администрации, страдают от того, что общество навешивает на них ярлыки.

В рамках новой стратегии расизм объявлен национальной угрозой здравоохранению. Стратегия обещает стать фундаментом для формирования новой политики Белого дома, исследований и действий на ближайшие три года.