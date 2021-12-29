Представители США и России договорились 10 января провести переговоры, посвящённые ситуации на Украине, вопросам безопасности в Европе и контролю над вооружениями. Двусторонняя встреча пройдет в рамках ранее согласованного диалога о стратегической безопасности, о котором Байден и Путин объявили во время саммита в Женеве в июле этого года.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Издание Fox News отмечает, что объявление последовало всего через неделю после того, как геополитическая напряженность между двумя державами достигла точки кипения, невиданной со времен холодной войны.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

«США и Россия намерены провести переговоры по «стратегической безопасности» в январе. Другими словами, Путин собирается сказать Байдену, чего он хочет, и Байден даст ему это…» — пишет Muxman.

«НАТО, вероятно, попытается заключить какую-нибудь фальшивую сделку. Россия уже видела фальшивые сделки США в Ливии и Иране. Российские планировщики могут решить, что новая граница, проходящая от Киева на юг до Черного моря, обеспечивает достаточный буфер от НАТО, достаточно ослабляет Украину, чтобы она не стала угрозой, и включает ряд украинских военных производственных объектов в районе Днепра. Российские военные давно изучили эту территорию, и было бы интересно посмотреть, где они решили провести новую границу/буфер», — размышляет pathfinderofwhatis.

Mil.ru Российские военные

«Это случится, Джо добавит еще один провал к своему и без того впечатляющему списку «провалов», — комментирует Geez123746.

«В этом нет смысла. Байден сделает еще хуже. Путин прекрасно знает, с кем имеет дело», — считает bk5694.

«Мне кажется, что США проигрывают каждый раз, когда Байден ведет переговоры с иностранным государством», — указывает tdh101.

«Проведение Байденом «стратегического саммита» с Путиным не кажется особенно хорошей идеей. Не похоже, что в этом будет много плюсов для нас, только минусы. А если Блинкен и Остин будут сопровождать его, все может быстро пойти наперекосяк», — предполагает theantifederalist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Важны не те проблемы, которые лежат на столе. Важно то, что Байден делает под столом. Будет ли его сын Хантер в команде американских переговорщиков?» — интересуется jetboatgeneral.

«Единственное, что будет иметь «стратегическое значение», это то, что Путин будет выяснять, есть ли у Бидена хоть какие-то сильные стороны. Ему не о чем беспокоиться», — подчеркивает DerPreuße.

«Забавно, что НАТО не намерено даже рассматривать вопрос о принятии Украины, по крайней мере, в течение десятилетия, согласно их заявлению», — отмечает cockypop.

«Вот как это будет происходить. Путин — мы хотим все. Байден — хорошо. Конец», — предполагает garcia90.

«Дипломатия работает лучше всего, когда вы ведете переговоры с позиции силы. В данном случае это спорно. Кроме того, Путин уже изложил свои условия, которые не подлежат обсуждению», — пишет johnn.181.

«…Байден никогда не предаст Америку, передав ее русским… он уже продал нас Китаю!» — восклицает Anytime_Anywhere.

«Стратегический разговор? Вам лучше пригласить туда консерваторов, иначе это будет стратегическим только для России», — не доверяет Демпартии IllegitimateJoe263.

«Я действительно думаю, что уже было достаточно разговоров Байдена с другими лидерами, он все портит», — уверен roxytoyou.

«Россия знает, как защищать свои интересы. Хотелось бы, чтобы Байден знал, как защищать наши», — переживает Pelican.

«Если Байден в Белом доме, ни один американский союзник не находится в безопасности», — разочарован chucklasvegas.

«Коррупция Байдена на Украине была разоблачена, когда нашли запись, где он хвастался, что вымогал у президента Украины увольнение прокурора, расследующего дело работодателя его сына. Укранина им нужна, ведь им нужно место для отмывания денег», — напоминает travestar381.

Напомним, что заседание Совета Россия — НАТО намечено на 12 января, а на 13 января назначены переговоры представителей РФ и ОБСЕ.