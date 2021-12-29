



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По данным, опубликованным на днях «БКС Экспресс», рубль замыкает тройку, на первом месте — доллар, на втором — китайский юань. При этом доллар к корзине мировых резервных валют за год вырос на 7%, как подчеркивают эксперты компании, на фоне ожиданий ускоренного разворота монетарного цикла ФРС и более раннего повышения ставки фондирования. Иными словами, как такового разворота всё еще не произошло, но он ожидается к концу первого — середине второго кварталов следующего, 2022 года. Рубль же успешно противостоит негативным факторам за счет ужесточения денежно-кредитной политики российским Центробанком. И наоборот, отмечают эксперты, центробанки, которые не решились на уменьшение стимулирующих программ, вынуждены пожинать плоды своей инертности. Так, например, японская йена с начала года девальвировалась относительно доллара США на 11%, а мягкая политика ЕЦБ привела к падению евро более чем на 7%, при этом соответствующие регуляторы не торопятся бить по внутристрановой инфляции ключевой ставкой, опасаясь всё еще актуального эпидемиологического фактора. Однако волатильность российской нацвалюты, по прогнозам «БКС Экспресс», может расшириться после длинных выходных: 12 января ожидается саммит НАТО-Россия, где будут обсуждаться геополитические разногласия.

«Учитывая высокую чувствительность рубля, нельзя исключать увеличение амплитуды колебаний валютных пар. Высокая неопределенность исхода не позволяет дать рациональные краткосрочные оценки», — резюмируют эксперты.

К концу первого квартала нового года рубль ждет незначительное ослабление, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. В интервью «Российской газете» она рассказал о факторах, которые будут влиять на курс рубля в первые три месяца 2022 года. Среди таковых: ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС — инфляция в США сейчас исторически максимальна — 6,2% при целевом ориентире в 2% годовых; получение развития нового штамма коронавируса с введением локдаунов в странах Европы и в США; цены на нефть — по прогнозам Корнейчука, ожидается, что в первом квартале следующего года их уровень составит 70−75 долларов за баррель марки Brent, тогда как бюджет России в будущем году сверстан, исходя из цены на нефть в 62,2 доллара США за баррель нефти марки Urals, а нынешняя цена российской нефти на биржах составляет порядка 70 долларов, что комфортно для российского бюджета. То есть текущая цена на нефть оказывает поддержку российскому рублю. Также Корнейчук отмечает в качестве других факторов начало переговоров России и НАТО в январе, не исключая в этой связи проведения активных военных и санкционных действий. Ну и, наконец, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, направленное на снижение инфляции в стране, может, по словам Корнейчука, оказать поддержку рублю, в то время как другой фактор — действие бюджетного правила по закупке валюты и пополнению Фонда национального благосостояния при превышении котировок Urals в 62,2 доллара за баррель, наоборот, не позволит провести значимое укрепление российской валюты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Волатильность рубля как развивающейся валюты высокая, говорится в публикации «БКС Экспресс». В следующем году на курс, по прогнозам экспертов компании, будет оказывать влияние совокупность факторов — от сырьевой конъюнктуры до внешнеполитических разногласий, но на страже рубля стоит ЦБ со своим жестким монетарным курсом. В октябре мы уже наблюдали закономерное укрепление рубля под 70 за доллар, напоминают эксперты, очередной заход под уровень возможен лишь в случае спокойного рыночного и геополитического фона.

«Появились позитивные новости в геополитическом плане. Ожидается, что 10 января пройдет три блока встреч, нацеленных на обсуждение гарантий безопасности России со стороны НАТО. 10 января Россия по плану встретится с США, 12 января ожидается встреча России и НАТО, а 13 января пройдет встреча России со странами ОБСЕ. Стороны настроены на диалог, и, конечно, это позитивно оценивается рынком», — говорят эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня», чьи слова цитирует Федеральное агентство новостей (ФАН).

В то же время, как пишет издание, аналитики отмечают, что если инфляция в России продолжит сохраняться на высоком уровне или тем более расти, то ЦБ продолжит свой цикл повышения ставок, тем самым поддерживая курс рубля. С другой стороны, по словам же аналитиков, на динамике курса российской нацвалюты могут отразиться действия инвесторов, которые в преддверии длинных новогодних праздников пожелают застраховать себя от потенциальных рисков, перейдя в американскую валюту, что немного может сдержать укрепление рубля. Пока же, по словам экспертов, рубль остается в актуальном для себя диапазоне от 72,5 до 75,5 рубля за доллар.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Слабый рубль выгоден российским экспортерам, приводит РИА Новости мнение директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, которое он озвучил агентству «Прайм».

"Всегда есть те, кто экспортирует товары, и те, кто импортирует. Экспортерам выгоднее слабый курс рубля, так как расходы они несут в национальной валюте, а доходы получают в иностранной. У импортеров, соответственно, всё наоборот», — сказал Брагин, при этом напоминая, что ослабление национальной валюты не всегда ведет к росту цен. Многое, по его словам, зависит от особенностей ценообразования и того, насколько быстро реагируют цены на колебания курса.

Паника вокруг рубля выгодна трейдерам, играющим против российской валюты через покупку фьючерсов или иных валют, которые должны укрепиться к рублю, рассказал агентству «Прайм» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Когда российская расчетная единица падает, все, кто на это ставил, по его словам, прилично зарабатывают. Сейчас такой способ выгоден добывающим компаниям, чей основной заработок — экспорт, заключает эксперт, также отмечая, что слабый рубль выгоден государству, так как есть шанс собрать больше налогов с экспортеров, не стоит забывать и про дивиденды в бюджет, размер которых напрямую зависит от прибыли нефтегазовых компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

Напоследок отметим, что главным аутсайдером уходящего года стала турецкая нацвалюта. По мнению главного аналитика «АЛОР БРОКЕР» Алексея Антонова, рублю такое в ближайшие несколько месяцев не грозит — экономика Турции совершенно отличается от России, курс турецкой лиры рушат неэффективные экономические решения турецких элит. При этом Антонов отмечает, что крупные европейские банки обладают большими вложениями в турецкую банковскую систему, поэтому евро к рублю тоже будет ослабевать. Собственно, с начала года, по его словам, евровалюта уже потеряла к рублю 9%.