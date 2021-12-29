Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении стратегии информационной безопасности возглавляемого им государства. Об этом 28 декабря сообщается на официальном сайте офиса украинского лидера. В утвержденной им стратегии закрепляются вызовы и угрозы национальной безопасности страны в информационной сфере, а также в числе прочего предусмотрено соответствующее противодействие России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

Уточняется, что стратегия будет предотвращать распространение информации и проведение мероприятий, «популяризирующих или пропагандирующих государство-«агрессор» и его органы власти, представителей органов власти и их действия, создающие положительный образ государства-«агрессора», оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, содержащие призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины». Под государством-«агрессором» стоит понимать Россию.

Читайте также: На Украине утвердили стратегию информационной безопасности для борьбы с РФ

Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что по сути Украина не является демократической страной.

«Можно сколько угодно рассказывать про демократическую Украину, но больше это государство похоже на диктаторское», — написал Сергей С.

«А тем временем в России смотрим новые серии «Сватов»…» — добавила Наталия Л.

Цитата из т/с «Сваты». 2021. Украина Гость

«Солнце по закону скоро будет зелёного цвета. Кому не нравится и не согласен — получи повестку в военкомат!» — с сарказмом написал Игорь О., под зеленым цветом подразумевая, вероятно, цвет провластной партии «Слуга народа» в украинском парламенте.

«Три миллиона украинцев едут в Россию, чтобы заработать. Ничего хорошего про Россию, это просто факт! А за факты будут штрафовать???» — задался вопросом Юрий Семёнович.

«Геббельс одобряет…» — не без сарказма добавил Александр Б.

«Первой жертвой в любой войне становится правда…» — ответила ему Ирина Т.

«Сваты-7» на «России 1»… и «1+1» с идеей Зеленского — это как понимать??? То [российского актера] Федора Добронравова запрещают показывать, теперь разрешают. Вы уже определитесь — или крестик снимите, или трусы наденьте», — написал Георгий Ж.

«Потому что украинцы смотрят, сравнивают и чувствуют свою ущербность. Россию теперь можно показывать только в хрониках 25-летней давности. Чтобы от сегодняшней Украины не отличалась», — пишет Максим П.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Павел Деревянко и Владимир Зеленский

«Свобода слова и демократия!» — пошутил Вася П.

«Бесславное будущее [Зеленский] себе обеспечил», — добавила Александра Л.

«И после этого клоун жалуется, что в Кремле его… посылают», — недоумевает Андрей Э.

«Новая концепция свободы слова», — с сарказмом подытожил Сергей Г.