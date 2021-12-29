С 27 декабря на телеканале «Россия 1» стартовал показ седьмого сезона сериала «Сваты», снятого компанией «Квартал 95», которая связана с президентом Украины Владимиром Зеленским. В программе телеканала сериал занимает место между выпуском информационной программы «Вести» и ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клоун

Отметим, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против телеканала «Россия 1». Трансляция телеканала на Украине запрещена.

Начало трансляции указанного сериала на российском телеканале обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна», а также на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило в социальной сети Facebook. Многие напомнили, что Порошенко в свое время продавал в России кондитерскую продукцию компании «Рошен». Иные добавили, что Россия в отличие от Украины не запрещает украинские сериалы и фильмы.

«Это потому, что «подневольная» Россия не запрещает украинскую культуру и искусство, а «вольная» Украина сжигает мосты», — написал Andrew St.

«Критика критикой, а бабки надо зарабатывать», — с сарказмом добавил NickEL.

«У одного шоколад (речь о Петре Порошенко. — М. Р), у другого — сериалы», — отреагировал Валерий Ч.

«Мне кажется, в России никого не интересует происхождение сериала. Ставят, потому что смотрят и любят. Ну, а в Украине… В вашей палате пациенты вправе потребовать смены главврача», — отметил chimchanin.

«Кому война, а кому мать родна…» — пишет Владислав С.

Цитата из т/с «Сваты». 2021. Украина Тост

«Зеленский до сих пор руководит «кварталом 95». Просто этим «кварталом» стала Украина, а сам Зе никак не может вылезти из образа комедийного шута», — отметил Алексей Р.

«Из принципа смотреть не буду. Добронравов, прости», — добавил Сергей Ш.

«Красивый финт. А вам хрен, а не «Ирония судьбы», — с сарказмом пишет Шура Л., указывая на запрет российских и советских фильмов на Украине.

«Ну… вас это удивило? Один… тоже свои шоколадки делал на территории РФ (Порошенко. — М. Р.) — и ничего, был гетманом и патриотом. Капитализм — дело такое…» — отметил Serg L.

«И воно еще гавкает, шо вин не Порошенко (и оно еще гавкает, что он не Порошенко. — М. Р.)?..» — возмутился Михаил Н.

«А в чем примечательность? Россия с Украиной не воюет — поэтому смотрит что хочет, торгует, людей на заработки принимает…» — написала Елена Б.

«Это самый неопровержимый знак, что войны с Россией не будет. И Зеленский это знает, а вы, панове (господа. — М. Р.) украинцы, всё ещё окопы роете?» — с сарказмом задалась вопросом Татьяна В.

«Я понимаю, что Зеленскому деньги не пахнут, но зачем российский канал его купил, вот это загадка», — недоумевает lena I.

«Да все зарабатывают, пока дебилы думают про вымышленного «агрессора»!» — отреагировал Stepan Gugl.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

«Снятый компанией Зеленского сериал «Сваты-7» вышел на государственном телеканале «Россия 1» между программами «Вести» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Агрессор» так не издевался над нами со времен конфет липецкой фабрики «Рошен» в крымских магазинах», — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

«Тот факт, что в РФ это пользуется популярностью, как ничто другое, свидетельствует о том, что таки да — один народ», — пишет «Одвичный Бан».

«Это типа они нашу пропаганду покупают за деньги и показывают в прайм-тайм?» — не понимает Андрей В.

«В России на удивление много поклонников украинских телевизионных шоу. Это на Украине русские продукты запрещают, а в РФ — по центральным каналам, и разный жанр», —подытожила Mnemosina Merz.

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