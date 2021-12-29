В Южной Корее нарастает возмущение поведением предпринимателя, установившего в душевой зеркало Гезелла.

Эдгар Дега. Ванна. 1886

По сообщениям южнокорейских СМИ, 27 декабря в южнокорейском городе Пхочхон арестовали мужчину — владельца одного из предприятий по подозрению в нарушении закона о преступлениях сексуального характера.

Ранее в тот же день работница-филиппинка, купаясь в фабричной душевой, заметила необычные вспышки в большом зеркале на стене, после чего обратилась в полицию.

В ходе проверки представители органов правопорядка обнаружили, что обычное снаружи зеркало оказалось прозрачным с другой стороны.

Полиция начала расследование, однако 28 декабря около 3:40 по местному времени на фабрике произошёл пожар, который уничтожил два здания, включая душевую и большую часть улик.

В настоящее время полиция проводит судебно-медицинскую экспертизу телефона мужчины и дополнительное расследование на месте происшествия, чтобы установить точную причину пожара.

Владелец фабрики утверждает, что поджог мог совершить один из сотрудников предприятий, чтобы отомстить за женщину.

(сс) United States Federal Government Зеркало Гезелла в лаборатории Отдела специальных расследований ВВС США

Руководитель Центра поддержки мигрантов Ким Тал Сен подозревает, что хозяин фабрики обвиняет рабочих, чтобы скрыть свои незаконные увлечения.

«В мире так много сумасшедших… Кто придумал такую конструкцию?» — интересуется hran***.

«Может, он хотел к ней присоединиться?» — вопрошает rhfo***.

«Наверняка поджог устроил сам начальник», — предполагает djid***.

«В последнее время в интернете стали все чаще мелькать новости о сексуальных преступлениях. Преступность на сексуальной почве возросла именно в период правления Муна! Единственный способ хоть как-то бороться с этим — смена власти!» — пишет jts1***.

«Слишком большая плата за то, чтобы увидеть голую женщину. А если ещё окажется, что это был умышленный поджог, то кто-то явно сядет в тюрьму за махинации со страховкой…» — отмечает zzan***.

«Людей, что покупали такие зеркала, тоже нужно наказать!» — призывает cott***.

«Очевидно же, что виноват начальник», — пишет muto***.

«Будьте осторожны с зеркалами в номерах отелей и мотелей!» — предупреждает pyeo***.

(сс) PublicDomainPictures Душ

«Что движет человеком, если он готов сжечь свой завод?» — интересуется psmy***.

«Вау, потрясающе! Ещё существуют люди, которые устраивают поджог с целью сокрытия улик», — восторгается okh0***.

«Это мог сделать только один человек…» — пишет k772***.

«Может, владелец здания был ещё в чем-то замешан?» — интересуется j867***.