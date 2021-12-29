Украинская сторона активно ведет работу с Вашингтоном по предоставлению ей избыточного американского военного оборудования и вооружения. Об этом в интервью LB.ua заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

«Так называемое избыточное оборонное оборудование, например готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу», — сказала она.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие указали на то, что Украина унижается как страна, когда просит у США передать ей избыточное вооружение.

«Дайте хоть что-нибудь?» — отреагировал «К».

"[Дадут] металлолом или винчестеры XIX века», — с сарказмом добавил Виктор.

«Куда им уже столько оружия? Солить будут?» — не понимает один из комментирующих.

«Автоматы Томпсона из музея. Могут реально продать… Как было с древними «джавелинами», — отметил «Kіевлянинъ».

"Ну сейчас в МВФ ещё кредит возьмём и получим ненужное вооружение Америки…» — отреагировал Max White.

«В Пентагоне так и скажут: вон там свалка, отгружать на вес будем. В кредит. Лом цветного металла по цене нового вооружения +100%-ная надбавка за попрошайничество. Гребаный стыд, я… [обалдеваю], до чего опустились», — с сарказмом ответил ему Y M.

Пресс-служба ВМС Украины Два американских патрульных катера береговой охраны типа Island доставляются в Одессу

«А чего только оружие? У них там много чего ненужного есть», — иронизирует Галина.

«А если хлеб… доели, то крошки передайте, пожалуйста», — шутит один из комментирующих.

«Всё ненужное оружие они уже давно нам продали», — добавил «Вмир».

"Так выглядає гідність (так выглядит достоинство. — О. П.)», — смеется Анжелика.

«Не отдать, а продать. Страна в десятке по продажам вооружения была, своего, правда, личного себе части только оставили — капитализм во всей красе», — написал Алексей.

«По этой программе Украина ведь «айленды» получила (патрульные катера типа «Айленд». — О. П.). Оружие по этой программе не продается, а передается безвозмездно. Насколько я в курсе», — отметил Вова А.

«Мы не попрошайки какие-то», — смеется Виталий П.

«У нас гарбузов (тыкв. — О. П.) завались, будем с ними встречать врага», — пошутила Наталья Б.

«А чего это — отдать? Продать по завышенной стоимости! Нам же всегда весь хлам продают», — написала Elena.

«У Афганистана пусть попросят!» — иронизирует Павел.

(сс) (U.S. Army. Spc. Micah E. Clare Солдат армии США в Афганистане

«Луки и стрелы дадут», — добавил DCX.

«Поздно. Уже отдали ненужное и нужное… талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…» — пишет «Частный Сектор».

«Самовывоз из Афгана. Можете там ярдов на 80 забрать», — с сарказмом отреагировал Sergey Dontknow.

«Незалежність» (независимость. — О. П.) — она такая. Дайте, подайте, поддержите…» — подытожил Andrey A.

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