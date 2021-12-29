Бюджет Воронежской области на 2022 год, как и в последние годы, будет максимально социальным — на эту сферу планируется направить почти 68% от общего объёма расходов. Параметры главного финансового документа региона на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов депутаты Воронежской облдумы утвердили 14 декабря, при этом ко второму чтению документа не поступило ни одной поправки.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

Про доходы и расходы

Доходная часть бюджета Воронежской области на 2022 год запланирована в сумме более 141,2 млрд рублей. В 2021 году доходы были запланированы в сумме 139,8 млрд рублей, однако, по последним данным, прогнозируются в сумме 143,6 млрд рублей.

Согласно опубликованному документу, регион получит в 2022 году 32,8 млрд рублей безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации — это 3,2 млрд дотаций, 19,4 млрд субсидий, более 6,15 млрд субвенций. Также регион получит более 4 млрд целевых трансфертов. Более 382 млн рублей составят поступления от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Для сравнения: в 2021 году безвозмездные поступления в бюджет региона из других бюджетов планировались в сумме почти 46,5 млрд рублей, от Фонда ЖКХ — 756,5 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Воронежской области в 2022 году прогнозируются в сумме 108 млрд рублей, это на 5 млрд больше, чем в 2021 году.

Если планируемая доходная часть бюджета на будущий год сопоставима с показателями 2021 года, то расходы — напротив, сократились, и значительно. В бюджете на 2021 год расходная часть составляет почти 151 млрд рублей (по последним корректировкам — 154,4 млрд). На 2022 год расходы запланированы в сумме 144,5 млрд рублей.

Vrnoblduma.ru Воронежская областная дума

По сравнению с 2021 годом, когда планируемый дефицит составляет около 11 млрд рублей, в 2022 году разница между расходами и доходами составит лишь немногим более 3,2 млрд рублей, то есть около 2,28% от расходов.

«Дефицит является техническим и имеет источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете. Проект бюджета максимально сбалансирован», — прокомментировал по итогам голосования председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Необходимо также добавить, что по итогам исполнения бюджета области за три квартала 2021 года профицит бюджета Воронежской области составил более 22 млрд рублей. Бюджет региона получил 127,4 млрд рублей доходов, расходы составили 104,8 млрд рублей.

Социальная направленность

Бюджет Воронежской области и в 2022 году сохранит социальную направленность, как было все последние годы.

На 98,3% расходы региона на будущий год сформированы по программно-целевому принципу, и 67,7% расходов касаются социальной сферы.

«Средства федерального и областного бюджетов заложены на 58 видов различных социальных выплат — от предоставления денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан до различных форм поддержки малообеспеченных многодетных семей», — прокомментировал спикер облдумы Владимир Нетёсов.

Vrnoblduma.ru Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

Всего на такие выплаты в 2022 году планируется направить почти 16,8 млрд рублей — это почти 77% расходов департамента соцзащиты. Более девяти миллиардов рублей составят расходы на реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей». В том числе 8,7 млрд в рамках этой подпрограммы планируется направить на социальные выплаты. В расходах учтены, в частности, бюджетные ассигнования на покупку жилья для детей-сирот в объеме 895 млн рублей (760 млн из них — это расходы казны региона), что на 200 млн больше, чем в 2021 году.

Почти 3,7 млрд рублей в 2022 году планируется направить на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Деньги будут выделены на выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в общей сложности запланировано около 1,8 млрд рублей), на предоставление регионального маткапитала (более 313 млн рублей), на предоставление единовременных денежных выплат в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка (420 млн рублей), на предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (свыше 1,1 млрд). Более 4 млрд рублей запланировано на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Свыше 5,5 млрд рублей планируется направить на расходы по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и предоставления мер социальной поддержки населению» — почти на 590 млн рублей больше, чем в 2021 году. Из этой суммы 570 млн, в частности, направят на реализацию федерального проекта «Старшее поколение».

Про развитие

На реализацию областной адресной инвестпрограммы в 2022 году выделено 14,6 млрд рублей, в том числе 8,5 млрд — областных средств. По сравнению с 2021 годом этот показатель увеличен почти на 20%. В частности, более трёх миллиардов рублей решено направить на капитальный ремонт социальных объектов региона.

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642 млн рублей из средств федерального бюджета заложено на дополнительное финансирование строительства трёх новых школ в Воронеже. Ещё 135 млн рублей выделено на строительство дороги в микрорайоне Шилово. Также выделены средства на укрепление берегов Дона в районе Павловска, на благоустройство сельских населённых пунктов. На 589 млн увеличено федеральное финансирование по проекту «Безопасные и качественные автодороги», 18 млн выделено на горячее питание для школьников младших классов. В целом на 2022 год на финансирование программ в рамках 11 нацпроектов выделено более 23,2 млрд рублей, в том числе средства региона составят более 9,6 млрд.

Спикер Воронежской областной думы Владимир Нетёсов в недавнем интервью «Коммерсантъ Воронеж» в числе ключевых задач региона в 2022 году назвал эффективное обеспечение реализации национальных проектов.

«В 2022 году в Воронежской области на мероприятия в их рамках предусмотрено более 23,2 млрд руб., из них почти 13,6 млрд руб. — это средства федерального бюджета, а более 9,6 млрд руб. — субъекта. В частности, на реализацию нацпроекта «Демография» заложено 5,3 млрд руб., «Здравоохранение» — более 4,3 млрд руб., «Жилье и городская среда» — почти 5,3 млрд. Жесткий контроль за целевым освоением этих средств — одна из основных задач парламентариев всех уровней: от Госдумы до сельского совета. Вся работа за несколько лет действия нацпроектов отлажена в тесном взаимодействии с правительством региона, муниципалитетами, широкой общественностью», — сказал Нетёсов.

«Еще одна важная тема в исполнении бюджета — синхронизированная с нацпроектами реализация областной адресной инвестиционной программы (ОАИП). В ее рамках строятся соцобъекты и модернизируется инфраструктура в районах. Начиная с 2019 года эта программа наполняется на основе скорректированных принципов: объекты включаются в нее не только с учетом заявок исполнительных органов власти, но и на основании перечня приоритетных объектов, сформированного на четырехлетний период», — добавил спикер облдумы.

«Кроме того, с 2019 года в регионе действует адресная программа капремонта объектов соцсферы. За три года финансирование по ней составило почти 6,3 млрд руб. В 2022 году расходы областной казны на эту программу достигнут рекордного показателя — более 3 млрд руб.», — рассказал Нетёсов.

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Госдолг

Верхний предел государственного внутреннего долга Воронежской области на 1 января 2023 года установлен в сумме 15,9 млрд рублей.

Объём расходов на обслуживание государственного долга на 2022 год утверждён в сумме 245,7 млн рублей.

Отметим, что на 1 декабря 2021 год объём госдолга Воронежской области составляет около 16,8 млрд рублей, вся сумма — это бюджетные кредиты. На 1 января 2021 года объём госдолга региона составлял почти 17,7 млрд рублей.