2021 год близится к концу, и Россия представила США список требований, удовлетворение которых, по ее словам, необходимо для предотвращения возможности крупномасштабного военного конфликта на Украине. В проекте договора, представленном американскому дипломату в Москве, российское правительство призывало официально приостановить расширение НАТО на восток, навсегда заморозить дальнейшее расширение военной инфраструктуры альянса (такой, как базы и системы вооружений) на территорию бывших советских республик, положить конец предоставлению военной помощи Запада Украине и отказаться от разворачивания ракет средней дальности в Европе. Послание было недвусмысленным: если эти угрозы не удастся устранить дипломатическим путем, Кремлю придется прибегнуть к военным действиям, пишет директор Московского центра КарнегиДмитрий Тренин в статье, вышедшей 28 декабря в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эти опасения были знакомы западным политикам, которые на протяжении многих лет утверждали, что Москва не имеет права вето на решения НАТО и что у нее нет оснований требовать от Запада прекращения поставок оружия Киеву. До недавнего времени Москва неохотно соглашалась на эти условия. Однако теперь она, похоже, полна решимости предпринять контрмеры, если не добьется своего.

Эта решимость нашла свое отражение в том, как она представила предлагаемый договор с США и отдельное соглашение с НАТО. Тон обоих посланий был резок. Западу дали всего месяц на ответ, что исключило возможность длительных и безрезультатных переговоров. Кроме того, проекты обоих соглашений были преданы огласке почти сразу после их передачи американской стороне, и этот шаг был направлен на то, чтобы Вашингтон не допустил утечки и представления предложения в выгодном ему свете.

Если президент России Владимир Путин ведет себя так, будто у него в этом противостоянии есть преимущество, то это потому, что так оно и есть. По данным спецслужб США, у России на границе с Украиной размещено около 100 тыс. военнослужащих и большое количество тяжелого вооружения. Соединенные Штаты и другие страны НАТО осудили действия России, но одновременно заявили, что они не будут защищать Украину, которая не является членом НАТО, и ограничили свои угрозы ответных действий санкциями.

Тем не менее требования Москвы, скорее всего, являются начальным предложением, а не ультиматумом. Несмотря на всю свою настойчивость в оформлении официального договора с Соединенными Штатами, российское правительство, несомненно, понимает, что из-за внутриполитических поляризации и дрязг в Вашингтоне ратификация любого договора в Сенате США будет практически невозможна. Поэтому более реалистичной альтернативой может стать исполнительное соглашение — по сути, договор между правительствами двух стран, — которое не требует ратификации и, следовательно, не имеет статуса закона. Также вероятно, что в рамках такого соглашения Россия возьмет на себя взаимные обязательства по устранению некоторых озабоченностей США для создания «баланса интересов».

Kremlin.ru Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин

В частности, Кремль мог бы быть удовлетворен, если бы правительство США согласилось на официальный долгосрочный мораторий на расширение НАТО и обязательство не размещать ракеты средней дальности в Европе. Кроме того, озабоченность Москвы можно было бы смягчить с помощью заключения отдельного соглашения между Россией и НАТО, которое ограничивало бы численность вооруженных сил и активность военных там, где соприкасаются их территории — от Балтийского до Черного моря.

Безусловно, по-прежнему непонятно, готова ли администрация Байдена серьезно сотрудничать с Россией. Противодействие любому соглашению в Соединенных Штатах будет значительным из-за внутриполитической поляризации и того факта, что из-за заключения сделки с Путиным администрация Джо Байдена станет объектом критики за то, что она пошла на уступки «автократу». Значительной будет оппозиция и в Европе, где лидеры посчитают, что урегулирование конфликта между Вашингтоном и Москвой не учитывает их интересы.

Все это серьезные вопросы. Но важно отметить, что за время нахождения Путина у власти, произошло четыре волны расширения НАТО. Более того, при нем Вашингтон вышел из Договоров по ПРО, РСМД и по открытому небу. Для него Украина — последний рубеж. Российского главнокомандующего поддерживают его службы безопасности и военные, и, несмотря на опасения российской общественности перед войной, он не сталкивается с внутренним сопротивлением его внешней политике. Самое главное, он не может позволить себе, чтобы кто-то посчитал, что он блефует. Байден правильно сделал, что не отверг сразу же требования России, а вместо этого поддержал взаимодействие.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Красные линии Путина

Для Запада и России Украина имеет разное значение. Запад действительно расширил перспективу членства в НАТО на страну в 2008 году, но не обозначил официального графика вступления. После 2014 года, когда Россия «захватила» Крым у Украины и начала поддерживать пророссийских повстанцев в Донбассе, стало непонятно, как правительство США позволит Украине вступить в НАТО.

В конце концов, общественность в США едва ли поддержит отправку войск для участия в войне за Украину. Вашингтон обременен обещанием Киеву, выполнить которое, как понимают обе стороны, он не может. Россия, напротив, рассматривает Украину как жизненно важный интерес в обеспечении своей национальной безопасности и заявляет о своей готовности применить военную силу, если этот интерес окажется под угрозой. Эта готовность ко вводу войск и географическая близость к Украине дают Москве преимущество перед Соединенными Штатами и их союзниками.

Это не означает, что вторжение России на Украину неизбежно. Несмотря на склонность западных СМИ изображать Путина безрассудным, на самом деле он осторожен и расчетлив, особенно когда дело доходит до применения силы. Путин не избегает риска: операции в Чечне, Крыму и Сирии — тому доказательство. Тем не менее, по его мнению, выгода должна перевешивать затраты. Он не вторгнется на Украину просто из-за западной ориентации ее лидеров.

Тем не менее есть несколько сценариев, которые могут подтолкнуть Кремль к отправке войск на Украину. В 2018 году Путин публично заявил, что на попытку Киева силой вернуть под свой контроль территорию в Донбассе будет дан военный ответ. И прецеденты уже были: в 2008 году Россия ответила военным путем на нападение Грузии на самопровозглашенную республику Южная Осетия.

Еще одна красная линия России — это вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории западных военных баз и систем дальнобойного оружия. Путин никогда не уступит в этом вопросе. На данный момент, однако, США и другие члены НАТО почти не поддерживают предложение Украины присоединиться к альянсу. В начале декабря 2021 года представители Госдепартамента США заявили Украине, что членство этой страны в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие.

Army.mil Солдаты НАТО на Украине

Путин осторожен и расчетлив, особенно когда дело доходит до применения силы. Если НАТО будет наращивать свои силы в восточных странах-членах, это может еще больше милитаризировать новую разделительную линию в Европе, проходящую вдоль западных границ России и Белоруссии. Россию можно спровоцировать на размещение большего количества ракет малой дальности в Калининграде — распложенного в самой западной части России эксклава, зажатого между Польшей и Литвой. Более тесный военный союз Москвы с Минском может оказать еще большее давление на Украину. Москва также могла бы признать самопровозглашенные «народные республики» в Донецке и Луганске и интегрировать их в новое геополитическое образование с Россией и Белоруссией.

Геополитические последствия этих событий могут сказаться не только на Европе. Чтобы противостоять более жестким западным экономическим и финансовым санкциям, либо в ожидании российского вторжения на Украину, либо как его следствие, Москва может посчитать необходимым опереться на Пекин, который также находится под все большим давлением США.

Президент РФ Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уже обсуждают финансовые механизмы защиты своих стран от санкций США. В таком случае запланированный визит Путина в Китай на зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года может оказаться чем-то большим, чем просто визитом вежливости. Тогда Соединенные Штаты могли бы увидеть, как нынешнее китайско-российское соглашение превращается в более тесный союз. Экономическое, технологическое, финансовое и военное сотрудничество между двумя державами выйдет на новый уровень.

Kremlin.ru Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Игра в «обвини другого»

Угроза Путина прибегнуть к силе проистекает из его разочарования застопорившимся дипломатическим процессом. Попытки Кремля склонить президента Украины Владимира Зеленского к заключению сделки по Донбассу, которая казалась многообещающей еще в конце 2019 года, ни к чему не привели. Зеленский, победивший на президентских выборах в качестве мирного кандидата, является исключительно неустойчивым лидером. Его решение использовать вооруженные беспилотники в Донбассе в 2021 году обострило напряженность в отношениях с Москвой в то время, когда Украина не могла позволить себе провоцировать своего соседа.

Москва считает проблемой не только украинское руководство. Франция и Германия провалили попытки найти дипломатическое решение тупиковой ситуации между Россией и Украиной. Европейцы, бывшие гарантами Минских соглашений 2014 и 2015 годов, которые должны были принести мир в регион, не добились большого успеха в том, чтобы подтолкнуть Киев к заключению сделки.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в то время занимавший пост министра иностранных дел, не смог даже заставить Киев пойти на компромисс, который позволил бы провести в Донбассе выборы. В этом ноябре Москва даже опубликовала частную дипломатическую переписку между своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его французскими и немецкими коллегами, чтобы продемонстрировать, в какой степени западные державы поддержали позицию украинского правительства.

И хотя на Западе основное внимание уделялось наращиванию российских войск у границы с Украиной, это произошло по мере того, как страны НАТО расширили свою военную деятельность в Черноморском регионе и на Украине. В июне британский эсминец проплыл через территориальные воды у берегов Крыма, суверенитет Москвы над которым в Лондоне не признают, спровоцировав российских военных открыть огонь в направлении его движения.

Defence Images HMS Defender

В ноябре американский стратегический бомбардировщик пролетел в пределах 20 км от границы с Россией в Черноморском регионе, что привело Путина в ярость. По мере роста напряженности на Украину хлынули западные военные советники, инструкторы, оружие и боеприпасы. Россияне также подозревают, что учебный центр, который Великобритания строит на Украине, на самом деле является иностранной военной базой. Путин особенно непреклонен в том, что размещение американских ракет на Украине, которые могут достичь Москвы за пять-семь минут, недопустимо.

Для России возрастающие военные угрозы были очевидны. В своих статьях и выступлениях Путин может подчеркивать единство русского и украинского народов, но больше всего его волнует предотвращение расширения НАТО на Украину. Можно вспомнить, что он сказал в марте 2014 года после ввода войск в Крым в ответ на свержение президента Украины Виктора Януковича.

«Я просто не могу себе представить, что мы будем ездить в Севастополь в гости к натовским морякам», — заявил он.

«Они, кстати говоря, в большинстве своем отличные парни, но лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним», — добавил Путин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Черноморский флот в Севастополе

Действия Путина предполагают, что его истинная цель — не завоевать Украину и поглотить ее, а изменить расстановку сил на востоке Европы после окончания Холодной войны. При нынешнем положении дел Россия вынуждена следовать навязанным ей правилам, не имея права на собственную позицию по вопросам европейской безопасности, которая была сосредоточена на НАТО. Российский лидер считает, что сможет восстановить часть ущерба, нанесенного безопасности России после окончания Холодной войны, если Москве удастся удержать НАТО подальше от Украины, Грузии и Молдавии, а американские ракеты средней дальности — подальше от Европы. Не случайно это может послужить важным достижением в 2024 году, на который назначены новые выборы.