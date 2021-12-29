На предложение Владимира Жириновского властям России разбомбить Украину в новогоднюю ночь отреагировали пользователи соцсетей из Грузии. Комментарии были негативными, резкими и порой нецензурными. Не скупились пользователи и на «неблагие пожелания» автору этой инициативы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Что, в России все больницы для душевнобольных переполнены?» — поинтересовалась М.Г.

«Вроде не дурак, но дурью мается», — поддержала беседу Н.У.

«И как не насытились в этой России? До каких пор будут такими бездушными? Без того Земля перевернута, а эти все еще охвачены грязными помыслами», — возмутилась М.К.

«Это фашист… Дело в том, что российское правительство устраивает то, что порой кричит этот безумец. Надеюсь, что получат достойный ответ за мировой терроризм», — заметила Д.Х.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Господи, какое тяжелое детство было у этого Жириновского, что проявления его начались сейчас? Сколько ненависти у типа к людям. Такие не должны быть в политике. Они опасны для людей», — написала Л.М.

«Ненормальный этот мужик. Мозги ему должны разбомбить в новогоднюю ночь», — высказала предположение И.И.

«Вашу… что такие … сегодня в этом правительстве и в правительстве России. Поэтому и клянет вас весь мир. Когда ты оплеван, можно ли назвать жизнью такую жизнь… Твою… и всех, кто так думает…» — пересыпая фразу нецензурными выражениями, высказался Д.Т.

«Да ладно. Смешно слушать таких дебилов и клоунов. Кто сидит в Кремле, они эгоисты и больные люди, демоны и безмозглые пенсионеры», — добавил Т.Т.

«Вы думаете, это настоящая война?! Это поставленный цирк! Поставленный Зеленским, Путиным, Байденом… Им нужна всеобщая эвакуация, вот и ищут причины, чтобы выгнать людей из домов. Иначе установить новый мировой порядок не смогут», — предположила Э.Г.

«А что вы нервничаете? Из Америки вода и памперсы им (украинцам) гарантированы. На другое не надейтесь! Америка против России ничего другого сделать не посмеет. Это мы сильны, что блоха борется со слоном», — саркастично заметила Н.Г.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

Были и замечания с «похвалой» в адрес президента России Путина.

«Спасибо Путину, иначе, если бы этот (Жириновский) или ему подобные были у власти, Грузию давно бы присоединили или уничтожили», — высказалась М.М.

«Да, если бы этот был на месте Вовы (Путина), Украины и Грузии, думаю, уже не существовало бы!.. А НАТО несомненно обратилось бы к учениям и выражению беспокойства», — поддержала ее М.Б.

Некоторые пользователи пожелали Жириновскому «сдохнуть» в новогоднюю ночь и выразили удивление, что он «еще жив» и что его «еще не унесла корона».