Красноярск, 27 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 704 (темп прироста 0,5%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 150 504. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Курагинский район.

Из 704 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 171 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 28 (0,3%), в Минусинске — 25 (0,4%), в Шарыпово — 22 (0,7%), в Дивногорске — 16 (0,5%), в Канске — 13 (0,2%), в Сосновоборске — 11 (0,4%), в Норильске — 10 (0,1%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Курагинском — 33 (1,2%), Шушенском — 26 (1,4%), Манском — 26 (2,0%), Шарыповском — 21 (2,1%), Берёзовском — 19 (0,7%), Богучанском — 17 (0,5%) и Краснотуранском — 17 (1,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4411 человек, снято с наблюдения — 4401. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 692 (+10) человек.

За последние сутки в регионе проведено 15 019 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 266 473.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 36 человек.