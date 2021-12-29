Заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 29 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Поймали ковбои трёх индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз. Заперли их в сарае и поставили охрану. День проходит, второй проходит, на третий день смотрят — сбежали индейцы. Ковбои в погоню. Поймали индейцев и спрашивают о том, как им удалось сбежать. А вождь им отвечает: «День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены», — вспомнил анекдот Эдуард Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Тимошенко — как раз таки та политическая фигура на Украине, которая, как никакая другая, знает всевозможные схемы махинаций с газом.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Юлия Тимошенко

«В этом вопросе газовому гроссмейстеру можно верить. Она тырила российский газ, когда это ещё не было мейнстримом!» — пишет Юрий В.

Некоторые комментаторы напоминают, что именно Тимошенко, будучи на посту премьер-министра Украины, участвовала в краже российского газа из транзитной трубы, пролегающей по украинской территории.

«Юля, что, совсем забыла, как на пару с Ющенко воровала российский газ? Она тогда была премьер-министром, между прочим. Хотя да, конечно, кому, как не ей, знать все подковёрные игры в украинском государстве», — отмечает Владимир К.

Defense Dept. photo by Cherie A. Thurlby Виктор Ющенко

Часть людей полагает, что заявление Тимошенко ни для кого не стало открытием, все и так прекрасно знали о том, что украинцы пользуются российским газом, а от того, что он реверсный, сумма слагаемых не меняется.

«Офонареть! Америку открыла! Порвала сознание украинцам окончательно! Это полный разрыв! Вот только все и так это прекрасно знали!» — считает Сергей Б.

«Интересный факт. А кто в Украине этого не знал? Схемы, взятки, ну и т.д. — это всё тоже все знают. Даже Байден уже отмечен в украинском фольклоре (коррупции). Не страна, а один огромный балаган. Кого ни поставь на роль начальника — все воруют. Удивительно, как плохо жили в России, что 30 лет тащат, воруют, вывозят и, смотри-ка, ещё есть что красть!» — удивляется Natalja M.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Ряд пользователей указывает на то, что Россия является единственным доступным для Украины поставщиком газа. Альтернативные варианты киевскому руководству попросту не по карману, пишут граждане.

«Наконец-то хоть кто-то на украинском политическом небосклоне сказал правду, чтобы набрать политических очков. Самый прикол в том, что святая вера в «европейский газ» не имеет под собой никаких оснований! Из европейских государств в достаточном для экспорта количестве голубое топливо добывают только страны Скандинавии, но его не хватает даже для покрытия половины нужд этих европейских стран, не говоря уже о снабжения других!» — написал Andrey S.

Напомним, 27 декабря лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «НАШ» о том, что украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России.