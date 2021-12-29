Информация о намерении Банка России с 2022 года начать запрашивать у финансовых организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе личную информацию отправителей и получателей, вызвала обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

"Лучше бы доходы олигархов и высокопоставленных чиновников контролировали, чтобы миллиарды рублей по заграничным банкам не растаскивали. Простому народу и так прятать нечего, а если есть чего, то это самое кровное», — считает Леля И.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой контроль не является тем, о чём мечтали российские граждане, в вопросе наведения порядка в финансовой сфере.

«А какое ваше дело, кто и сколько тратит денег? Может быть, я себе трусы покупаю. Почему кто-то должен об этом знать? В общем, лучше всё-таки всё наличкой оплачивать и не находиться в поле зрения надзорных органов», — поделился своим мнением Владимир К.

Frederic Guimont Большой Брат

Некоторые комментаторы отмечают, что отныне многие российские граждане предпочтут вернуться к исключительно безналичному расчёту, чтобы избежать повышенного к себе внимания со стороны Центробанка.

«Сейчас опять отток денежных средств населения в наличку начнётся. А ведь как было удобно, когда всё по безналу оплачивалось. Возвращаемся в прошлое», — предполагает Вадим И.

Часть людей полагает, что государство на то и нужно, чтобы следить и контролировать подобные процессы в стране, поэтому жаловаться тут на что-либо не имеет никакого смысла.

«Странные люди! Сначала визжат о бездействии банков в борьбе с мошенничеством, а теперь визжат о том, что их закабалили. Ума им, наверное, не додали при рождении, раз вечно всем недовольны», — написал Артур И.

Ряд пользователей указывает на то, что Банк России будет контролировать финансовые потоки российских граждан, хотя сам он, по сути, находится под контролем Международного валютного фонда (МВФ), который, в свою очередь, отчитывается перед Соединёнными Штатами Америки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

«Самое главное, чтобы при таком тотальном контроле Центробанк был напрямую подчинён российскому государству. Следует вывести его из-под влияния МВФ, потому что получается, что именно МВФ как международная структура хочет контролировать финансовое положение российских граждан, обладать стратегическими данными о доходах населения России. А МВФ, кстати, подчиняется США. Так что думайте и делайте выводы», — призывает Александр С.

Отдельные комментаторы отмечают, что тотальный цифровой контроль за российскими гражданами — это та самая антиутопия, о которой предупреждали человечество писатели-фантасты, но в возможность реализации которой мало кто мог поверить.

«Цифровой концлагерь наступает. На руке наколка с кодом, с утра необходимо заплатить налог за объём лёгких, чтобы из дома выйти на улицу в противогазе, подышать свежим воздухом. Гулять можно будет только по утверждённому маршруту, согласованному с властями. Деньги со своего счёта можно снимать только с разрешения компетентных органов, предварительно написав объяснительную, зачем вам денежные средства и на что вы их желаете потратить. Наступают тёмные времена», — пишет Вася Г.

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. 2018. Германия — США Тотальный контроль

Напомним, 27 декабря издание РБК опубликовало материал со ссылкой на собственные источники на платёжном рынке, согласно которым Банк России с 2022 года начнёт запрашивать у финансовых организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами, в том числе личную информацию отправителей и получателей.