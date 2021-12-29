Байден не может выполнить обещание Обамы по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
Глава Белого дома Джо Байден выразил недовольство по поводу действующих ограничений для президента на перемещение заключенных из тюрьмы Гуантанамо. Власть Байдена в этом вопросе ограничивает закон на 2022 год о полномочиях президента в области национальной обороны. При этом американский лидер утверждает, что данные ограничения угрожают национальной безопасности США.
Раздел 1032 данного закона запрещает Белому дому использовать средства в целях передачи заключенных из Гуантанамо иностранным государствам.
Конгресс запретил президентам перемещать заключенных тюрьмы Гуантанамо после того, как экс-президент Барак Обама пообещал закрыть сооружение во время своего второго срока в Белом доме. Обама не смог исполнить свои намерения, так как Конгресс заблокировал выделение федеральных средств, чтобы, по мнению законодателей, защитить американскую землю от потенциального вторжения преступников.
В этом году массивный закон об оборонном бюджете на $770 млрд, который Байден подписал 27 декабря, оставляет данные ограничения в силе.
Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«Конечно, он возражает, Обама сказал ему освободить террористов в тех странах, где их можно спонсировать», — пишет MacWatts.
«Заключенных в этой тюрьме можно перевозить только после смерти. Всё остальное подвергнет нас опасности», — считает diboll101.
«Задержанных 6 января не выпускают под залог, хотя их вина не доказана? А Байден беспокоится о правах заключенных в Гуантанамо?» — недоумевает laterondems.
«Вы верили, что Байден и его приближенные действительно заботятся о конституционных правах обвиняемых? Просто посмотрите на решения судей крайне левого крыла, которые наблюдают за процессом 6 января. История покажет, что у нацистов и Байдена один и тот же подход к правительству. Подавление народа любыми средствами», — отвечает constitutionalbob.
«Хм. Другими словами, отправка их в другие страны, которые могут их немедленно освободить, ни в коей мере не будет угрожать национальной безопасности, в отличие от содержания их под замком Гуантанамо навсегда. Верно. Так держать, Байден!» — отмечает TheProdigalSon.
«Боже, да сам Байден угрожает национальной безопасности США», — считает imatteryoumatter.
«Я знаю, что он многого не знает, но его кураторы должны помнить, что несколько бывших заключенных Гуантанамо были освобождены из тюрьмы в Афганистане (и сейчас занимают высокие посты среди боевиков) после того, как администрация сбежала, как испуганные маленькие девочки…» — указывает letmesplainsumpintoyou.
«В какой момент мы назовем Байдена внутренним террористом? Очевидно, что у него больше общего с теми, кто хочет напасть на нашу страну, чем с нашими гражданами», — злится CaliforniaBoomer72.
«Он как недисциплинированный ребенок, который должен трогать всё, что ему не положено трогать. Затем он придумывает какое-то неубедительное оправдание, почему он должен возиться с тем, с чем он не должен возиться», — пишет tradervic.
«Если бы Байден действительно беспокоился о национальной безопасности, он бы ушел в отставку. Его сын скомпрометирован, и он сам, по сути, тоже. Его отказ от граждан США в Афганистане, многие из которых до сих пор там находятся, был усугублен тем, что он также оставил там современное оружие на сумму 85 миллиардов долларов. Большинство законных стран не имеют в своем распоряжении такого количества оружия, а террористы получили его бесплатно. Оставлять заложников и высококлассное оружие в руках террористов — это серьезная угроза нашей национальной безопасности», — размышляет chile10001751.
Напомним, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байденадо 41%.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России надеется, что новая администрация Соединённых Штатов закроет тюрьму в Гуантанамо, тем самым выполнив взятое предыдущей администрацией обещание.
Как сообщало ИА REGNUM, тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией Джорджа Буша — младшего для лиц, обвиняемых властями США в том числе в терроризме и ведении войны на стороне противника. Спецобъект находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе.
Предшественник предыдущего президента США Дональда ТрампаБарак Обама распорядился закрыть тюрьму в Гуантанамо, печально известную пытками заключенных и удерживанием их без суда и следствия. Конгресс тогда отказался финансировать закрытие тюрьмы, а Трамп, став президентом, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные в тюрьме, где содержатся около 40 узников, не появляются.