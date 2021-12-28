Студия Warner Brothers выпустила трейлер грядущего фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза, где роль Брюса Уэйна сыграл британский актер Роберт Паттинсон, а его хлопотливого союзника, женщины-кошки, афроамериканка Зои Кравиц. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News. Причем далеко не все пришли в восторг от очередного ремейка старой истории.

Цитата из к/ф «Бэтмен». Реж. Тим Бёртон. 1989. США Бэтмен

«Не волнуйтесь, в финальной версии имя Женщины-Кошки будет изменено на гендерно нейтральное», — иронизирует StopTheSteal2020585.

«Когда же Голливуд проснется и поймет, что большинство белых (а также азиатов и латиноамериканцев) устали от чрезмерной героизации афроамериканцев. Голливуд никого из нас не обманет, мы все знаем о низком IQ и склонности к насилию большинства афроамериканцев», — возмущается HOLOCENE568.

«Я удивлен, что они не втиснули камео Греты Тунберг», — шутит DeusVult1.

(сс) European Parliament Грета Тунберг

«НЕ, не буду платить за просмотр лояльной версии «Бэтмена». Почему каждая пара, показанная в фильме, теперь должна быть смешанной расы. Это происходит на телевидении, а теперь и в кино. Реальная жизнь не такая. Да, у нас есть пары, состоящие из двух рас, но их процент не так велик, как то, что показывают публике», — отмечает reddy11.

«Не волнуйтесь, миллионы других купят ваш билет», — отвечает Rudbny.

«17% браков в 2019 году были двурасовыми. Угадайте, какая пара была самой распространенной? Белый мужчина/испанская женщина — 85% от этих 17%. Кстати, та самая распространенная комбинация, которую мы видим по телевизору, черный мужчина/белая женщина, в 95% случаев распадается в течение первого года», — приводит статистику powhiteboy$.

«Бэтмен — часть 49. Превосходно. Кто сказал, что в Голливуде нет идей?» — издевается greatnorthwoods.

«Бэтмен будет геем в следующей части», — предполагает gravitysblackhole.

«Мы только что пережили год вандализма и агрессивных протестов, которые заявили, что если они не добьются своего, то не остановятся. В этом фильме есть персонаж, который говорит Бэтмену то же самое. Голливудские развлечения слишком жестоки. Детям нужно исцеление, а не еще большее насилие. Взрослые не нуждаются в еще большем насилии», — считает expectingsomethingnew.

«Я скорее решусь на колоноскопию, чем пойду смотреть этот фильм», — категоричен sirparker.

«Продвигайте разнообразие любой ценой», — комментирует Mr. CommonSense463.

«Да уж, они впихивают нам это разнообразие в глотку! И заставляют нас глотать!» — негодует sexpistol.

«Неа. Я не имею ничего против ЛГБТ-сообщества, но когда DC превратили Бэтмена в гея в комиксе, я отписался. Они могли бы создать нового персонажа, но они решили «сделать геем персонажа, который уже давно известен», — рассказывает retired.army.

«Кроме Майкла Китона нет другого Бэтмена… Ну, разве что Адам Уэст, но именно он положил начало этому фильму», — пишет SouthernComfort54.

Цитата из к/ф «Бэтмен». реж Тим Бёртон. 1989. США, Великобритания Месть

«Очередная перезагрузка очередного персонажа детских комиксов, предназначенных для детей 8−12 лет. Даже скучные фильмы Франции (о людях, размышляющих над жизненными вопросами, покуривая сигареты и выпивая тонны кофе) были бы интереснее», — указывает blagablaga192.

Отметим, что наряду с Паттинсоном и Кравиц, в фильме появится Колин Фаррелл, Энди Серкис, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейм Лоусон и Джеффри Райт. Мэтт Ривз выступает в качестве режиссера и соавтора сценария вместе с Питером Крейгом. Фильм выйдет на экраны 4 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новый Супермен Джонатан Кент — сын Кларка Кента и Лоис Лейн — вскоре вступит в романтические отношения с другом-мужчиной, объявила 11 октября компания DC Comics. Такие однополые отношения — еще один способ доказать, что Джон не такой Супермен, как его знаменитый отец. С тех пор как в июле стартовал новый сериал «Супермен: сын Кал-Эла», Джон успел побороться с лесными пожарами, вызванными изменением климата, предотвратил стрельбу в средней школе и протестовал против депортации беженцев в Метрополисе.