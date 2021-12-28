Известный блогер Илья Варламов 28 декабря выпустил на своём YouTube-канале двухчасовой фильм о Воронеже под названием «Воронеж: родина флота тонет в грязи».

Марина Каширская ИА REGNUM Я люблю Воронеж

Варламов снял разные районы города — Адмиралтейскую площадь, Левобережный район — заводские кварталы, воспетые группой «Сектор Газа», кладбище, на котором похоронен лидер этой группы Юрий Клинских, центр города, «прошёлся» по снесённому хлебозаводу, рассказал про сложности выделенных полос, улицу 9 января, где есть целый квартал аварийных домов, а также показал район новостроек в Коминтерновском районе, назвав их «кромешным кошмаром» и «ботаническим адом».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зима в Воронеже

На фильм блогера оперативно отреагировали в мэрии.

«Как мэр Вадим Кстенин говорил раньше по этому поводу: нам гораздо важнее мнение именно воронежцев, которые живут в нашем прекрасном городе каждый день, чем мнение любых таких гостей, которые здесь наездами и у которых такая профессия. Горожане, в том числе представители профильных общественных организаций, прекрасно и сами, без сторонней подсказки, видят городские проблемы, акцентируют на них внимание муниципалитета, а муниципалитет, в свою очередь, слышит и видит это, включает по поручению главы Воронежа такие сигналы в текущие планы городских служб и системно эти проблемы решает. Безусловно, информацию о локальных проблемах, которые блогер отразил в совсем видео, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления и которые не устранены в плановом режиме, управление информации передаст профильным структурным подразделениям для проверки и принятия мер. Следует отметить, что эта информация имеет для городских служб не больший приоритет, чем аналогичные сигналы горожан», — заявили журналистам в пресс-службе.

Voronezh-city.ru Вадим Кстенин

Мнения воронежцев же в социальных сетях разделились. Многие поддержали Варламова, многие готовы с ним спорить, а кто-то высказался в смысле «сам дурак». Но судя по количеству комментариев и непосредственно на канале блогера, и в социальных сетях — фильм успели посмотреть многие.

«Родился, вырос и живу в Воронеже. Мэру и губернатору не стыдно, а мне стыдно. Правильно всё Илья показал-рассказал. Раньше был цветущий зеленый город. Сейчас просто грязная стройплощадка», — написал Валентин.

«Наконец-то дождался крупный видос про свой проблемный город!» — написал Валентин Б.

«Такая городская среда, как бы это, к сожалению, ни звучало, реальная Россия», — считает Alhias O.

«Дворы по сравнению с питерскими — просто чудесные! Траву не стригут, листья не убирают. Деревья живые есть и даже иногда не столбленые, и — господь, пастырь мой — кусты! Кусты, Карл! Болотца, заросли. Красота! Если бы мусор еще убирали, вообще была бы сказка. Конечно, лучше, чтобы сделать благоустройство с многолетниками, высадить деревья, скамейки, беззаборная и безбарьерная… Но если такого нет — уж лучше чтобы не трогали ничего! Пусть хотя бы пустыри травой зарастают. Деревянные заборчики старенькие, мило. Заброшенное благоустройство в 100 раз лучше, чем вот это «ничего живого не оставим врагам, которые здесь посмели поселиться» благоустройство», — написал пользователь alterdron.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

«Очень жизненно. Сердце кровью обливается, когда смотришь на свою Родину», — написал Orlando W.

«Я живу в Воронеже больше 40 лет, к сожалению, проблем хватает, очень грустно. Больше всего поражает безразличие людей», — написала Galina S.

«Варламова так бомбит от воронежских дворов, наверное, именно потому, что они потенциально могли бы быть прекрасными. Столько места, еще деревья какие-то есть. Привести всё в порядок, и будет в миллион раз лучше, чем во дворах новостроек», — написала Maru.

«Всё правильно снято. Достали уже показывать воронежскую показуху. Нашелся человек, который показал то, что есть на самом деле, и мэр забоялся с ним встречаться, ведь он начнет задавать неудобные вопросы, а мэр у нас показушник, который работает в угоду тем, кто его выбрал. Нет в городе хозяина», — считает «Дед Пихто».

«На самом деле ты выбрал самое удачное время для посещения улицы Вл. Невского. Я её в таком хорошем состоянии уже лет 10 не видел. Когда под человейники только готовили котлованы, вот этот вот разъезд имел настолько жуткий вид, что с лёгкостью выиграл бы первенство среди самых убитых клочков города. Да он и сейчас вполне может бороться за это звание», — написал TakeOFFFLy.

«Не только Воронеж, вся страна тонет в грязи», — написал MsOHope.

«Подарок подарком, но я, честно говоря, даже прорыдалась немного. Тотально раскрыл все проблемы, красавчик», — написала Maria K.

«Какие огромные просторные дворы в городе, нам бы такие!» — позавидовал воронежцам пользователь из Сочи.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронеж. Декабрь

«Бываю периодически в Воронеже. Зимой скользко, снег с запозданием чистят, весной и осенью грязи куча, не пройти, а летом дышать нечем, даже от слабого ветра пыль поднимается», — написал Alex R.

«На самом деле когда живешь, ко многим неудобствам привыкаешь и даже не предполагаешь, что может быть по-другому. Становится страшно от объёма запустения», — написал воронежец Vilgefortz.

«У микрорайонов рядом с «Ботаническим садом» тоже милые названия «Дубрава», «Антоновские яблоки»… Ну, в общем, сразу можно сказать, что было на этом месте раньше, человейнички становятся своего рода памятниками некогда зелёных районов. А ещё грустно то, что и эти дубравы, яблоневые сады тоже были памятными местами, так как там хоронили павших воинов и других жертв войны, в этой части города (которая ещё тогда была окраиной) шли ожесточённые бои. Город, как и было сказано, почти полностью был разрушен, и эти районы просто решили засадить (теми же яблоневыми садами). Теперь их активно застраивают, а сады вырубают, а вот раскопки делают далеко не всегда (время — деньги, как известно)», — написала «Морошка Таёжная».

«Что же вы про главную боль Воронежа не рассказали! Продажу и снос культового ДК им 50-летия в центре Воронежа. Писали же вам про него!» — написал Федор О.

«Воронеж это каждый первый город России», — написал Михаил К.

«Для кого плохой Воронеж, можете отсюда валить», — предлагает один из пользователей.

«Почему же я должна валить с родного города? Я тут родилась и живу. И мне не нравится, что с ним сотворили. Может, пусть валят те, кто его в помойку превратил?» — отметила Ольга З.

«Львиная часть по делу сказана, если у вас бомбит, значит, вы, по сути, с ним согласны, просто защитный рефлекс срабатывает», — уверен Дмитрий Д.

«Проблема Воронежа — это ничего не решающая местная власть, она исполняет приказы главка и не парится по пустяками и вообще, и в частности. Бабло, власть и сила — вот чего мы слишком много дали неумным людям у власти», — написал Павел Щ.

Наталья Филатова Администрация Воронежа

«Все воронежцы давно знают, что город нуждается в озеленении, облагораживании общественных мест. Но что-то не везёт Воронежу с людьми, которые за это отвечают, у них другие приоритеты, они любят только большие «значимые» проекты, куда можно одним махом полбюджета потратить, а на мелкие, продуманные проекты не хватает сил», — написал пользователь Bless You.