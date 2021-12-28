В ходе пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что Россия не в полной мере использует возможности взаимодействия с Белоруссией и Казахстаном. Связи с этими странами у России довольно плотные, но развитие экономического взаимодействия могло бы иметь более продуктивный характер. Эксперты отмечают, что внешнеэкономическую политику субъектов во многом определяет федеральный центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс конференция Владимира Путина

Принцип региональных властей

Развитие сотрудничества с постсоветскими странами и особенно с государствами, входящими в Евразийский экономический союз, является одним из основных направлений российской внешней политики. В 2021 году оборот торговли с постсоветскими государствами вырос в первую очередь благодаря существенному росту экспорта. Однако в структуре внешнеэкономических связей в по-прежнему ключевая роль принадлежит главным партнёрам России — Белоруссии и Казахстану. Большинство экспертов полагает, что внешнеэкономический курс субъектов определяется федеральным центром.

Так, политолог Александр Семёнов полагает, что «сложно представить главу субъекта, который бы самостоятельно инициировал и встречался с руководством иностранных государств».