Регионы России выбирают направления международных связей
В ходе пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что Россия не в полной мере использует возможности взаимодействия с Белоруссией и Казахстаном. Связи с этими странами у России довольно плотные, но развитие экономического взаимодействия могло бы иметь более продуктивный характер. Эксперты отмечают, что внешнеэкономическую политику субъектов во многом определяет федеральный центр.
Принцип региональных властей
Развитие сотрудничества с постсоветскими странами и особенно с государствами, входящими в Евразийский экономический союз, является одним из основных направлений российской внешней политики. В 2021 году оборот торговли с постсоветскими государствами вырос в первую очередь благодаря существенному росту экспорта. Однако в структуре внешнеэкономических связей в по-прежнему ключевая роль принадлежит главным партнёрам России — Белоруссии и Казахстану. Большинство экспертов полагает, что внешнеэкономический курс субъектов определяется федеральным центром.
Так, политолог Александр Семёнов полагает, что «сложно представить главу субъекта, который бы самостоятельно инициировал и встречался с руководством иностранных государств».
Алина Жестовская считает, что внешнеэкономическая деятельность глав регионов определяется стремлением привлечь инвестиции в свой субъект.
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что несмотря на то, что Россия — федеративное государство, регионы у нас не обладают таким статусом и полномочиями, чтобы проводить самостоятельную внешнюю политику.
Политконсультант Александр Назаров полагает, что принцип «казнить нельзя помиловать» — ключевой, которым руководствуются российские губернаторы в международных контактах.
Кто следующий в Казахстан?
В 2021 году сразу несколько глав российских субъектов продемонстрировали способность к тому, чтобы активно продвигать свои регионы на международном уровне. Так, глава Башкирии Радий Хабиров во главе крупных делегаций посетил Белоруссию и Казахстан, где встречался с лидерами этих государств Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Было заключено несколько соглашений об экономическом сотрудничестве, включая открытие авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном. Встречей с президентом Киргизии увенчался визит в это государство главы Татарии Рустама Минниханова, а губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с большой делегацией также совершил визит в соседнюю Белоруссию.
Александр Семёнов отмечает, что можно особо отметить активность глав субъектов Северного Кавказа и Поволжья с руководством стран с преобладающим исламским вероисповеданием.
По мнению Алины Жестовской, в топ привлекательности субъектов РФ для зарубежных спонсоров входят Москва, Кубань и Приморье. Также высокой популярностью пользуются ЯНАО, Белгородская, Воронежская области и Петербург.
Олег Иванов отмечает, что в 2020 году в рамках подготовки к форуму регионов Лукашенко принимал в Минске ряд глав субъектов РФ, например, губернатора Иркутской области Кобзева, губернатора Ленинградской области Дрозденко.
При этом о контактах с российскими губернаторами белорусский лидер заранее договорился с Владимиром Путиным. В 2021 году президент Казахстана Токаев провел встречу с губернатором Астраханской области Бабушкиным.
Александр Назаров скептически относится к перспективам дальнейшего развития российских регионов со странами ближнего зарубежья.
Очевидно, что возможность встреч с руководителями зарубежных государств получают только главы экономически развитых субъектов (Татария, Башкирия, Москва), либо главы приграничных территорий (Астраханская, Брянская области). Вероятно, в следующем году следует ожидать роста числа встреч президентов Белоруссии и Казахстана со статусными российскими губернаторами.