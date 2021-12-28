В ходе пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что Россия не в полной мере использует возможности взаимодействия с Белоруссией и Казахстаном. Связи с этими странами у России довольно плотные, но развитие экономического взаимодействия могло бы иметь более продуктивный характер. Эксперты отмечают, что внешнеэкономическую политику субъектов во многом определяет федеральный центр.

Иван Шилов ИА REGNUM
Экономика России
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пресс конференция Владимира Путина

Принцип региональных властей

Развитие сотрудничества с постсоветскими странами и особенно с государствами, входящими в Евразийский экономический союз, является одним из основных направлений российской внешней политики. В 2021 году оборот торговли с постсоветскими государствами вырос в первую очередь благодаря существенному росту экспорта. Однако в структуре внешнеэкономических связей в по-прежнему ключевая роль принадлежит главным партнёрам России — Белоруссии и Казахстану. Большинство экспертов полагает, что внешнеэкономический курс субъектов определяется федеральным центром.

Так, политолог Александр Семёнов полагает, что «сложно представить главу субъекта, который бы самостоятельно инициировал и встречался с руководством иностранных государств».

«Естественно, всё это только с благословения федерального центра. И только в рамках установок федерального центра. Сложно представить себе самодеятельность в таких вопросах со стороны глав субъектов. Естественно, наиболее активные контакты у глав приграничных субъектов, фронтиров нашей страны».
Александр Семёнов

Алина Жестовская считает, что внешнеэкономическая деятельность глав регионов определяется стремлением привлечь инвестиции в свой субъект.

«Одна из священных миссий губернаторского корпуса — завлечение к себе в регионы инвесторов. И если пул отечественных коммерсантов традиционно жмется поближе к «своим» людям на местах, то иностранцев вполне реально заманить широкой улыбкой и щедрыми обещаниями про отсутствие бюрократических барьеров и наличие адаптивной инфраструктуры. Эта работа ведётся перманентно, и с обеих сторон чиновники выступают гарантами и связными. Ничего сверхъестественного во встречах подобного толка нет. Как, собственно, в порядке вещей и протокольный разрыв в уровне участников. Так уж вышло, что российские регионы зачастую превосходят величиной некоторые государства».
Алина Жестовская
Mari-el.gov.ru
На Форуме регионов России и Белоруссии

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что несмотря на то, что Россия — федеративное государство, регионы у нас не обладают таким статусом и полномочиями, чтобы проводить самостоятельную внешнюю политику.

«Поэтому встречи подобного рода имеют, как правило, экономическую, а не политическую направленность, и осуществляются в рамках реализации единой внешней политики, с согласия федерального центра, Министерства иностранных дел. Главы российских регионов заинтересованы в первую очередь в укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей с приграничными странами, странами СНГ, ЕАЭС».
Олег Иванов
Mosreg.ru
Олег Иванов

Политконсультант Александр Назаров полагает, что принцип «казнить нельзя помиловать» — ключевой, которым руководствуются российские губернаторы в международных контактах.

«И без того скудная внеэкономическая активность региональных лидеров сейчас выглядит уже нарочито секвестрированной: регионы допускают себе протокольные встречи с представителями основной братской республики и немногие гуманитарные контакты со странами, где Россия ведет миротворческие миссии. Даже столь любимый губернаторами и мэрами формат территорий-побратимов свернулся к нечастым онлайн активностям из-за пандемии».
Александр Назаров

Кто следующий в Казахстан?

В 2021 году сразу несколько глав российских субъектов продемонстрировали способность к тому, чтобы активно продвигать свои регионы на международном уровне. Так, глава Башкирии Радий Хабиров во главе крупных делегаций посетил Белоруссию и Казахстан, где встречался с лидерами этих государств Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Было заключено несколько соглашений об экономическом сотрудничестве, включая открытие авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном. Встречей с президентом Киргизии увенчался визит в это государство главы Татарии Рустама Минниханова, а губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с большой делегацией также совершил визит в соседнюю Белоруссию.

Bryanskobl.ru
Александр Лукашенко и Александр Богомаз

Александр Семёнов отмечает, что можно особо отметить активность глав субъектов Северного Кавказа и Поволжья с руководством стран с преобладающим исламским вероисповеданием.

«Считаю, что такие контакты имеют позитивное значение, так как исламский мир в целом начинает играть всё более значимую роль в международной политике. И такие контакты только укрепляют наши позиции в мировой политике».
Алескандр Семёнов

По мнению Алины Жестовской, в топ привлекательности субъектов РФ для зарубежных спонсоров входят Москва, Кубань и Приморье. Также высокой популярностью пользуются ЯНАО, Белгородская, Воронежская области и Петербург.

«Тут стоит отметить, что наши ближайшие соседи деньги чаще ищут, чем приносят. А если не удаётся обнаружить по эту сторону границы партнёра, то хотя бы продать кому-нибудь из губернаторов вагон сыра и договориться о ярмарках выходного дня, типа тех, которыми знаменуется российско-белорусская дружба».
Алина Жестовская

Олег Иванов отмечает, что в 2020 году в рамках подготовки к форуму регионов Лукашенко принимал в Минске ряд глав субъектов РФ, например, губернатора Иркутской области Кобзева, губернатора Ленинградской области Дрозденко.

Lenobl.ru
Александр Дрозденко

При этом о контактах с российскими губернаторами белорусский лидер заранее договорился с Владимиром Путиным. В 2021 году президент Казахстана Токаев провел встречу с губернатором Астраханской области Бабушкиным.

«Особняком стоит в этом отношении статус в арабском мире главы Чечни Рамзана Кадырова, который имеет важное значение для укрепления внешнеполитических связей России с мусульманскими государствами. Например, несколько лет назад Кадыров встречался с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Азербайджана и других стран. Однако, несмотря на определенный карт-бланш, убежден, что даже он не выходит за рамки, очерченные федеральным центром. Другое дело, что Кадыров в международной деятельности пользуется большей свободой и самостоятельностью, чем другие главы регионов, поскольку восточная дипломатия построена на религиозных принципах и личных отношениях между лидерами. Своими возможностями он пользуется в различных кризисных ситуациях, например, при возвращении россиян из Сирии, Ливии, ОАЭ и т. д. При этом Кадыров отмечает, что МИД РФ и так отлично справляется со своими обязанностями».
Олег Иванов
Kremlin.ru
Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Александр Назаров скептически относится к перспективам дальнейшего развития российских регионов со странами ближнего зарубежья.

«Восстановится ли в дальнейшем международная программа взаимодействия российской региональной власти с зарубежными партнерами? Скорее всего, нет, так как риски «ляпнуть чего-то неподходящего» есть всегда, а ответственность за весь внешний паблик исторически в России несет МИД. Губернаторы в поле зрения международного министерства явно не входят, без того хватает работы».
Александр Назаров

Очевидно, что возможность встреч с руководителями зарубежных государств получают только главы экономически развитых субъектов (Татария, Башкирия, Москва), либо главы приграничных территорий (Астраханская, Брянская области). Вероятно, в следующем году следует ожидать роста числа встреч президентов Белоруссии и Казахстана со статусными российскими губернаторами.