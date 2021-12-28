Глобально-олигархическая Wall Street Journal, этот орган «ЦК» «глубинного государства», тесно связанного с лоббистами «нового миропорядка» и «великой перезагрузки», продолжает серию провокационных публикаций против российско-китайского сближения. Показательно, что для этих целей издание уже не в первый раз использует не именитых авторов, дорожащих своей профессиональной репутацией, а неких «ноунеймов», у которых выступить с заказным материалом, выполнив грязную работу, — возможно? единственный шанс сразу прыгнуть «из грязи в князи». Именно такие мысли приходят на ум в связи с публикацией «Чего хотят Путин, Си и Хаменеи?». Автор Аарон Маклин в натуральном смысле наводит тень на плетень, обвиняя западных лидеров, этих прожженных циников, загоняющих мир в гетто «санитарной цифровизации», в «наивном» непонимании целей «автократов». У Маклина в статье в «лучших» традициях западной пропаганды нет никаких полутеней или «оттенков серого»; нет и сомнений в том, что мир абсолютно и симметрично однообразен и делится на «демократии» и «автократии». Причем, если первые свойственны-де морским народам, то вторые — сухопутным.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги России и Китая

Доводя пропагандистскую составляющую материала до абсурда, исключающего любую возможность самостоятельного мышления читателя, автор в качестве аргументов приводит труды более чем столетней давности Хэлфорда Макииндера, одного из основоположников западного, морского экспансионизма, приписывая ему «вегетарианскую» приверженность «демократическому идеализму», и Нормана Энджелла, считающегося, напротив, образчиком экспертной некомпетентности.

Хэлфорд Маккиндер

Давайте разбираться — по принципу: тезис, и что за ним скрывается, как осуществляется подмена понятий, на какие «клавиши» в общественных стереотипах манипуляторы нажимают. Кстати, вот это «нажимают» — самое главное; надо понимать, что материалы, подобные этому, несмотря на глобальный масштаб СМИ, в которых они опубликованы, имеют сугубо внутреннее целеполагание и рассчитаны прежде всего на американскую аудиторию, которую требуется мобилизовать под интересы «глубинного государства» любой ценой. Даже с использованием приемов геббельсовской пропаганды.

Итак, в начале о применяемых терминах. «Демократия» используется Маклином не в общепризнанном прочтении власти большинства с соблюдением интересов меньшинства и не в контексте теории общественного договора Томаса Гоббса, считающегося классикой западной политической мысли. «Демократия» применяется в виде «демократуры» — диктата узкого элитарного меньшинства над широким народным большинством, которая продвигается с помощью пандемии, обеспечивающей уничтожение среднего класса и общественную поляризацию, а также расового реванша черных по отношению к белым, для чего в США создавались и пестовались известные экстремистские движения. Под «автократией» же, которая у Маклина напрочь лишена не только религиозно-цивилизационной, но и культурно-этнической привязки, понимается сугубо субъективный фактор — неконтролируемые личные амбиции и устремления «лидеров-автократов», обуреваемых не объективными требованиями национальных интересов, связанных с историческим выживанием своих стран и народов, а неким комплексом собственных психических переживаний. Решающее место среди них Маклин отводит «ничем» не мотивированному произволу «как бог на душу положит». Словом, соотношение «демократии» и «автократии» в современном мире выведено строго по принадлежности к байденовскому «саммиту за демократию». Маклин, которому в отсутствие репутации терять в этом плане нечего, не заморачивается «идиотскими» вопросами, например, о теократическом происхождении израильской «демократии», на саммит тем не менее приглашенной. Или о специфике также получивших такие приглашения иракской или филиппинской моделей «демократии», которые таковыми не считают даже прикормленные в самих США «мозговые центры» и НКО вроде Freedom House или Amnesty International. При ближайшем рассмотрении — двух мнений быть не может — мы сталкиваемся, помимо разъяснения конкретных решений по прошедшему саммиту, еще и с попыткой оправдания выдвинутой внешнеполитическим блоком администрации Белого дома концепции «мира на правилах», конечная цель которой — подмена ООН трансформацией этого саммита в альтернативный международный институт. И если раньше об этом можно было только догадываться, то после недавней конференции, созванной военным журналом Defence One, сомнения окончательно развеялись. Как заявил на этом форуме президентский советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое». И «США намерены, и уже это делают, преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерств и институтов, призванных работать именно в интересах Вашингтона».

Whitehouse.gov Джейк Салливан

Второе. Внимания требует упоминание в качестве авторитетов западной мысли упомянутых Маккиндера и Энджелла. Особенно в сочетании с авторской оговоркой про «евразийские автократии», к которым в статье отнесены Россия, Китай и Иран, с оговоркой, что имеются и еще. Для начала отметим, что Энджелл в книжке «Великая иллюзия» занимался тем же, что и Байден: за пять лет до начала Первой мировой войны убеждал себя и окружающих, что торговая взаимозависимость решает все проблемы, исключая войны. Маккиндер, который Энджеллу отнюдь не противоречил, показывал, что экспансия Запада в Евразию может осуществляться и без войны, как мы бы сейчас сказали, гибридными методами окружения континентальных центров силы нестабильными лимитрофами, их подрывающими. Последователь Маккиндера Николас Спайкмен уточнил, что эти лимитрофы путем дестабилизации можно передвигать вглубь евразийского Хартленда. И распад СССР, против реинтеграции пространства которого строчит в WSJ Маклин, — это «творческое» применение этой теории к практике.

Норман Энджелл

Приводимые нами выкладки будут неполными без упоминания еще одного классика, на которого указывают негативные коннотации «евразийского» начала у автора — Карла Шмитта; именно он в работе «Суша и море» отделял морские «демократии» от континентальных «автократий», подчеркивая, что основой первых служит торговое начало, а вторых — имперское. В связи с этим самое время напомнить — не столько Маклину, сколько редакции WSJ — что в основе морского англосаксонского экспансионизма лежат не только представления о «центральности» Хартленда и о периферийности держав, лежащих за его пределами, требующей его покорения. Но и морская пиратская практика, уходящая корнями в XVI век, в правление Елизаветы I. Как отмечал российский ученый Владимир Литвиненко, предположительно в Портленде состоялось совещание, на которое под гарантии личной неприкосновенности собрали предводителей флибустьеров, и королева предложила им продолжить заниматься своим промыслом, но уже в интересах британской короны. Согласившиеся сразу же получили офицерские чины, несогласных, наплевав на королевские гарантии, повесили здесь же, «не отходя от кассы». С тех пор, как мы понимаем, сочетание британских крестов и «веселый Роджер» — близнецы-побратимы. Или другой хрестоматийный пример, использованный при колонизации оконечностей все той же Евразии — Голландская, а затем Британская Ост-Индские компании, эти прообразы нынешнего «глубинного государства» со всеми атрибутами надгосударственного суверенитета, вроде частного войска и частной валюты. Поэтому когда американские идеологи, да еще в WSJ, начинают спекулировать на тему геополитики, в движение мигом приходит весь колониальный ассоциативный ряд. Этим объясняется и «высочайшее» недовольство самостоятельностью Владимира Путина, Си Цзиньпина и иранских руководителей, среди которых высокомерно не назван президент Ибрагим Раиси, а стрелки совсем не случайно, ради дискредитации духовных авторитетов, переведены на рахбара Али Хаменеи.

Карл Шмитт

Третье. Наследие Маккиндера у автора на словах отделено от геополитики, хотя она и угадывается; вперед выдвинуты темы англосаксонского «идеализма», в смысле предложений urbi et orbi универсальных вариантов миропорядка под эгидой институтов, формально международных, фактически — контролируемых англосаксонскими концептуальными элитами, они же — «глубинное государство». Прикрываясь авторитетом этих институтов, будь то Лига Наций или ООН, Маклин всячески этот авторитет дискредитирует и разрушает, проделывая это под предлогом «аннексии Крыма» или «угроз» китайского правительства Тайваню, стыдливо при этом умалчивая все про тот же «саммит за демократию» и тем более про его следующее второе издание, призванное оформить ту самую «глубинную альтернативу ООН». Переваливание вины и ответственности за происходящее в мире с Вашингтона и Лондона на Пекин, Москву и Тегеран осуществляется с такой же непринужденной и циничной легкостью, что и спекуляции на теме ковида, стопроцентную вину за распространение которого несут те самые США, которые, даже не поморщившись, развернули массированную клеветническую кампанию по обвинению в этом КНР, пытаясь повесить ответственность «за Ухань» на центральные власти Пекина, что не соответствует действительности от слова совсем.

Цитата из видео «США на саммит «За демократию» не позвали Россию, Китай и даже некоторые страны Евросоюза» на YouTube Саммит за демократию

Четвертое. В вину «автократиям» ставится территориальная экспансия — факт приращения, скажем, территории Российской Федерации Крымом. Тем временем гибридная экспансия в виде разрушения СССР, которое Крыму, предшествовало, в расчет не берется. Даже не замечается та двусмысленность, которая в этом содержится. С одной стороны, делается вид, будто бы Украина и другие советские республики никогда не входили с Россией в единое государство, и тем самым игнорируются законные интересы российской безопасности, с этими республиками связанные. С другой стороны, в упор не замечается та мощнейшая политическая, экономическая и военная поддержка, которая оказывается Вашингтоном Киеву и Тайбэю против Москвы и Пекина. Только восстановительная политика России и Китая в логике западных идеологических стандартов может считаться экспансией, их же собственная экспансионистская политика, нацеленная на разрушение оппонентов и адаптацию к своим интересам оторванных от них «кусков», — это «свидетельство» упомянутого лицемерного «мира на правилах». Главная, сквозная идея всей публикации, и не только этой, — в лице «авторитарных» лидеров ведущих государств Евразии Запад имеет дело не с политиками, отстаивающими национальные интересы, а с некими авантюристами, идущими против ветра вселенского объединения под эгидой западных элит. Препятствовать такому объединению, выраженному формулой неоколониальной, глобализационной зависимости великоконтиненталов от морского «веселого Роджера», — это отвергать «мир на правилах», и ничего, что эти «правила» англосаксонские и элитарные. В «глубинных» элитах, научившихся филигранно прятать собственные шкурные интересы под ширмой «общечеловеческих» ценностей, оппозиционность миру Pax Americana — как минимум «черная метка» тем, кто такую оппозицию занимает.

И последнее. Когда крупное и влиятельное, в какой-то мере концептуальное СМИ, выражающее интересы святая святых глобально-олигархического миропорядка, раз за разом, буквально на глазах, профессионально деградирует до уровня прокламации на заборе — это повод к очень серьезным раздумьям. В мире бизнеса репутация значит очень многое, и если она тем не менее пускается в расход по конкретным вопросам, это может означать, что сам проект, в интерьере которого репутация значима, близок к завершению. И именно поэтому «наверх свистают» всех без разбора. Это практически неопровержимо свидетельствует о приближающейся развязке нынешнего кризиса, который по своим масштабам и последствиям уже вполне сопоставим с мировыми войнами XX столетия. Главное же в итогах войны, как говорил во время конспиративной встречи эмиссару Гиммлера Карлу Вольфу американский резидент Аллен Даллес, — это момент посадки, ибо он происходит в тумане неизвестности. Именно это, а не тривиальные, насквозь конъюнктурные рассуждения и привлекает внимание в подобных публикациях.