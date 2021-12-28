Молдавия не собирается становиться членом НАТО. Об этом 27 декабря заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу PRO TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия — НАТО

Молдавский лидер напомнила, что, согласно конституции, республика является «нейтральной страной». Кроме того, по ее словам, в настоящее время у Кишинева нет подобных планов и Молдавия «не представляет какой-либо военной угрозы».

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского правозащитника и политолога Михаила Чаплыги (а также на его странице в социальной сети Facebook») и на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многие с недоверием отнеслись к заявлению молдавского лидера.

«А молдаване… оказались-то поумнее нас… И газик с нас поимели, и прямой контракт с Газпромом, и в НАТО уже не идут. И видимо, за нейтральный статус еще и преференций поимеют…» — написал в своем телеграм-канале Михаил Чаплыга.

«Да чушь это. Запад просто реагирует на ультиматум РФ и создаёт некое подобие «отступления». Трёп Санду не стоит выеденного яйца просто потому, что она озвучила то, что потребовали её кураторы, — не более. Потом Путину будет заявлено: «О чём вы, вот Молдавия никогда не хотела в НАТО, да и руководители об этом говорят, а мы и не планировали»… Некие подобия «мы будем нейтральными» сейчас пойдут по всем границам РФ, в том числе и по Украине, дабы снизить остроту предъявленных претензий и даже обосновать «шизофреничность» Путина, которому «кажется», что на него со всех сторон нападают. Ну… Следите за Грузией… Они следующие», — написал Alex B.

President.gov.ua Майя Санду

«Нормальные герои всегда идут в обход. Та же Санду заявила о возможном объединении Молдовы с Румынией. После референдума, естественно. Вот вам и НАТО тут как тут», — добавила Елена Х.

«Да, кстати. «Мы не стремимся в НАТО, но хотим объединения с Румынией». Что в смысловом плане аналогично «вступить в НАТО». Да и диктатура нужна, чтобы никто не мешал промывать мозги молдаванам и подавлять оппозиционные точки зрения», — ответил Елене Х. Alex B.

«Ещё год назад никто даже предположить не мог, что она посмеет это сказать просто. Объединение с Румынией отпало само собой после того, как румыны находятся в падении уровня жизни. Уже лет 5 румыны не поддерживают объединение. А пустой типа трёп Санду — это же государственная пропаганда для людей. Это все равно влияет», — отметил Петр К.

«Посмотрели, что творится с Украиной, и решили ни в НАТО, ни Евросоюз не вступать и даже не думать об этом… Сделали вывод правильный», — предположила Татьяна Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Что характерно, и это Молдова, которая подзуживала Украину и организовывала с ней непобедимые альянсы в своих стремлениях. Ну чё… Ждем, когда Грузия заявит нечто подобное…» — отреагировал один из комментирующих.

«Этому можно верить?» — подытожил Dmitriy M.

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