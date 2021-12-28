В западноукраинском городе Тернополь вывесили огромный баннер с изображением националиста Степана Бандеры. 11-метровый чёрно-красный плакат, на котором изображён портрет лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился на здании областного совета. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, который является автором данной инициативы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие считают, что в нынешней Украине повсеместно навязывают в качестве героев нацистских коллаборантов и в то же время идет борьба с почитанием героев СССР.

«В Тернополе готовятся к ДР их местного героя. Имеют право, согласитесь, — считает украинский журналист Максим Назаров (автор телеграм-канала «Наглый»), он также продолжил, — Не лезли бы со своим батькой до нашого столу (к нашему столу. — О. П.), вообще б цены не было».

«Пусть не забудут большого друга Украины [Анджея] Дуду, который президентом Польши служит, пригласить на празднование днюхи польского террориста и польского же подданного Бандеры. То-то радости полякам будет», — с сарказмом написал Александр.

Prezydent.pl Анджей Дуда

«Из-за такой позиции «имеют право» в отношении Бандеры и прочих упырей — стало возможно, что Жуков, Ватутин и Знамя Победы «права НЕ ИМЕЮТ». Вы сами, украинцы, предали своих героических предков и подчинились этим, которые «имеют право», позорники», — отреагировал Эдуард М.

«Так не работает. Бандера никогда не уживется с [советским военачальником, маршалом авиации, лётчиком-асом, трижды Героем Советского Союза Иваном] Кожедубом. Следовательно, будет либо только Кожедуб, либо только Бандера», — добавил Павел.

Mil.ru Иван Кожедуб

«А не коробит ли их от того, что домик, на который хотят повесить портрет, построили коммунисты?..» — поинтересовался Дмитрий Х.

«Что значит имеют право?» — возмутился «Миру Мир».

«Имеют право? С чего бы это?! Ах, да, Украина же не голосует в ООН против нацизма», — напомнила Ирина.

«Мы — страна абсурда. Президент — еврей, а в областном центре вывешивают портрет коллаборанта, который был заодно с теми, кто убивал евреев», — пишет 3475 Pavel.

«Вот из-за этого и проблемы все. Никогда Украина не будет единой! Разные мы!» — добавила Ника.

«Уже прям вижу, как Зеленский распорядился все снять и организаторов привлечь к уголовной ответственности. Но куда там? Слабак!» — отметил bezzzv.

«Нет, не имеют. Как не имеют права на подобное для Чикатило или Алоизовича», — пишет «Не Скажу».

«Не могут две полярные идеологии объединить страну, прекращайте носиться с этой бредовой идеей, она не работает, сколько еще лет надо, чтобы это понять? Они сильнее, потому что понимают одно: только их идеология «единственно верная». И нагибают остальных. И у них получается! А все потому, что свято и бескомпромиссно верят в свою правоту, а мы пытаемся найти компромисс и пробежать между капельками дождя. В итоге они «имеют право на своих героев», а мы — чужие в своей стране», — написала Людмила.

«Лечить и учить историю», — отреагировал КД.

«Бандера для всех или ни для кого. Тернополь 100% отделится, если что», — пишет EL.

«С таким подходом — «имеют право» — они скоро всю Украину портретами Гитлера увешают. Вы не думайте, что они на этом Шухевиче остановятся, будет Гитлер обязательно, к сожалению. Ещё и зиговать вас всех заставят, а кто не будет — тому штраф», — считает White.

Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере в Тернополе

«Не бывает двух идеологий в одной стране. Украине пора определиться со своими героями, страной. Слишком мы разные», — подытожил Александр.