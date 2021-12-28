В Южной Корее нарастает возмущение в связи с вакцинацией детей от COVID-19.

L. Boilly. Врач вакцинирует маленького ребенка. 1827

По сообщениям южнокорейских СМИ, 22 ноября в южнокорейском городе Инчхон девочке в возрасте 14 лет была поставлена первая доза вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer. Вскоре ученица пожаловалась на головные боли, и ей прописали лекарство, которое облегчило симптом. Однако 12 дней спустя, 4 декабря, во время тренировки школьница потеряла сознание.

После госпитализации девочке был поставлен диагноз — миокардит. В течение трех недель школьница неоднократно получала медицинскую помощь, поскольку врачи несколько раз фиксировали признаки остановки сердца.

В настоящее время девочка находится на аппарате жизнеобеспечения ЭКСМО.

По сообщениям, в больнице не смогли выявить никаких факторов, кроме вакцинации, которые могли вызвать миокардит.

«Пока не выявлено других факторов, которые могли бы повлиять на возникновение миокардита после вакцинации и развитие сердечной недостаточности. Поскольку нет проблем с иммунитетом или бактериальных или вирусных инфекций, которые могли бы спровоцировать миокардит, очень вероятно, что миокардит возник в результате вакцинации», — сказал источник, согласившийся рассказать о ситуации на условиях анонимности.

«Безусловно, это побочный эффект от вакцины!» — пишет qjag***.

«Почему вакцину, которая до конца не изучена, ставят детям?» — интересуется lala***.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

«Зачем правительство продолжает настаивать на вакцинации?» — вопрошает best***.

«Мы должны ещё раз подумать о вакцинации и защитить от неё наших детей!» — призывает rmsn***.

«Многие ли родители согласятся вакцинировать своих детей? Мы должны пресечь это!» — рекомендует sky2***.

«Есть ли гарантия, что подобное не случится с моим ребенком? Люди, вы собираетесь положиться на авось?» — задается вопросом jiyo***.

«Все продолжают твердить о безопасности вакцины… Они нас так всех поубивают», — пишет dong***.

«Прекратите ставить детям прививки сейчас же!» — призывает jerr***.

«Я слышал, что над детьми, которые не привиты, уже начали издеваться», — сообщает mjg1***.

«Дети — самое драгоценное, что есть в нашей жизни. Пожалуйста, оберегайте и защищайте их!» — пишет a74g***.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

«Врачи, что ставят прививки от коронавируса и не говорят ни слова о побочных эффектах — мошенники!» — отмечает kver***.

«Прекратите вакцинировать наших детей. Кампания по вакцинации хуже, чем трагедия с паромом «Севоль», — негодует tree***.

«Сколько людей должно умереть из-за режима вакцинных пропусков?» — вопрошает roos***.

«Дети не должны страдать!» — пишет rich***.