Заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что Российскую Федерацию могут ждать новые санкции из-за посягательств на территориальную целостность Украины, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

"Периодически крыша едет не только у правителей, но и у целых народов. То французы возомнят себя владельцами Европы. То мюнхенские колбасники объявляют себя высшей нацией. То американские пастухи начинают претендовать на мировое господство! Всех их во все времена врачевала Россия и будет, видимо, врачевать», — предполагает Александр Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что очередные угрозы санкциями со стороны Соединённых Штатов для российского народа являются уже предметом шуток.

«То есть прям ваще санкции? Вот эти прям ваще совсем? А те были какие, так себе? Пусть сама себе свои санкции запихнёт известно куда. Угрожалка ещё не выросла», — пишет Сергей Ш.

Санкционная политика США не вселяет ужас в сердца граждан России, а значит, не окажет воздействия на нашу страну, пишут люди.

«О нет! Только не санкции! Или любые санкции, кроме этих — сверхновых, супермощных, гиперневиданных, турборешительных, мегастрашных санкций! Тётенька, возьми, пожалуйста, свои слова обратно, а то мы сильно испугаемся — и в твою сторону полетит что-то совсем недемократичное, крайне агрессивное и, что самое важное, неприемлемо прямолинейное», — обращается Василий Н.

(сс) The White House Вице-президент США Камала Харрис

Некоторые комментаторы отмечают, что американские санкции против России являются очень большой помощью российскому народу, который всё это время не мог добиться от своего правительства усердной работы в интересах населения.

«Молодцы. Санкциями вы нам указываете на наши проблемные места. Что в этот раз? Хотя плевать. Узнаем, устраним. Спасибо Америке за усиление Российской Федерации. Если бы не вы, нам бы пришлось непросто», — отмечает Татьяна С.

Часть людей полагает, что все отсылки Вашингтона к некой российской угрозе и то, что Россия якобы собирается напасть на Украину, — не имеют под собой каких-либо оснований, но зато сами США активно вмешиваются во внутренние процессы украинского государства.

«Сами способствовали развалу «незалежной»! Использовали, используют и будут использовать против России! Им по барабану на украинский народ! Все эти майданы в бывших республиках СССР дядя Сэм устраивает против России! И поставит там своих ставленников под внешним управлением. Главная цель всех цветных революций в бывших республик СССР — смерть России!» — считает Владимир Б.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти всеми силами пытаются обратить на себя американское внимание с целью выкачать из США побольше финансовой помощи на якобы борьбу с российской агрессией.

«Украина уже на этой истерии, демагогии и антироссийских настроениях выкачала из Штатов и Европы кучу денег, которые никогда не отдаст. Впрочем, как и прибалты. Мудрые дяди и тёти на Западе не видят, что марионетки их разводят, как лохов?» — интересуется Марья М.

Напомним, 27 декабря вице-президент США Камала Харрис заявила в эфире телеканала CBS о том, что Российскую Федерацию могут ждать новые санкции из-за посягательств на территориальную целостность Украины.