Москва, 19 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Россияне ждут от Федеральной службы безопасности и других спецслужб предельной концентрации, наступательных действий. Об этом 19 марта заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности

«Народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий», — заявил глава государства.

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Путин отметил работу органов безопасности

Президент, выступая на коллегии, заявил, что сотрудники ФСБ в 2023 году действовали грамотно и чётко, подтверждая статус и авторитет службы. ФСБ — это ключевое звено в системе обеспечения госбезопасности. Президент отметил высокий статус и авторитет ведомства. Глава государства также обратил особое внимание на действия органов по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп.

Он поблагодарил личный состав ФСБ за патриотизм и мужество, проявленные, в том числе, в Новороссии и в Донбассе. Россия всегда будет помнить тех, кто пал при исполнении долга. Президент также пообещал, что семьи погибших сотрудников спецслужбы получат поддержку.

Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан должны жестко и немедленно пресекаться, подчеркнул президент.

Самый ответственный участок работы ФСБ связан с СВО

Путин на коллегии заявил, что самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ связан с проведением специальной военной операции на Украине. Это и самый напряженный участок работы спецслужб, добавил глава государства. Он подчеркнул, что круг задач там самый широкий.

По его словам, за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб. Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую работу. Он подчеркнул, что необходимо расширить возможности превентивного реагирования на цифровые угрозы, а также защиту информационной инфраструктуры.

Попытки прорыва ДРГ через границу России провалились

Глава государства отметил работу ФСБ, в том числе, по выявлению агентуры, террористических и диверсионно-разведывательных групп. Он также поблагодарил всех, кто на границе даёт отпор диверсантам. В этой связи президент призвал ФСБ искать и наказывать предателей без срока давности. По словам российского лидера, «хозяева» бросают их, прямо как пушечное мясо, на убой.

Все попытки прорыва диверсантов через границу России провалились, заявил Путин. Как отметил президент, за последнее время многое сделали для укрепления государственной границы, особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий. Он добавил, что пограничные органы укомплектовали дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой.

Президент также сравнил нынешних предателей России с власовцами и пообещал, что они понесут наказание за свои действия.

Глава государства поручил наращивать боевые возможности российских пограничных частей на суше и на море, в первую очередь на Чёрном море.

Действия сотрудников ФСБ при отражении попыток вмешательства в выборы

Президент отметил, что сотрудники спецслужбы пресекали попытки вмешательства во внутренние дела страны, в том числе в ходе президентских выборов, которые прошли 15–17 марта.

Российский лидер подчеркнул, что особое внимание спецслужбы уделяли выполнению задач, связанных с СВО, надёжно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства во внутренние дела страна, в том числе, в ходе выборов.

На коллегии Путин заявил, что ФСБ необходимо усилить защиту информационной инфраструктуры в России, а также расширить меры превентивного реагирования с учётом роста количества кибератак. Он призвал ФСБ в этой связи активно сотрудничать с учёными, бизнесом, занимающимся цифровыми разработками, а также использовать российские достижения в развитии искусственного интеллекта.