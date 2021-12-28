Оговорку в ходе своего выступления допустил мэр Киева Виталий Кличко, поздравив жителей украинской столицы со скорым наступлением «2220 года». Об этом 27 декабря сообщило издание «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

"С хорошим настроением встречаем новый, 2220 год», — сказал глава украинской столицы.

После этого градоначальник Киева попытался исправить ошибку, но вновь оговорился, сказав «2222 год».

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Инцидент обсудили на странице заместителя главного редактора издания «СтранаUA» Светланы Крюковой, а также в телеграм-каналах «Леся из Страны» и «Наглый».

"Ну… он же человек будущего… «Не все могут смотреть в завтрашний день… А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»… (цитата Кличко. — О. П)», — добавил Vladimir V.

«А ведь это лучший из лучших, кто сегодня по велению случая на сцене», — смеется Игорь П.

«Мужик!.. Уже в 2220-й семимильными шагами идёт…» — с сарказмом пишет Vlad V.

«Да… Время слегка ускорилось… Зато мы теперь все знаем, что в ближайшие 200 лет конца света не будет», — пошутила Tatiana N.

«Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день! Только Кличко может», — шутит Andrei G.

«Кто живет на [Украине] — в цирке не смеётся. Да и на *рен ему тот цирк, когда каждый день такая веселуха? Реально — это лучшие люди города», — написал Саша Т.

«Только настоящие пацаны встречают 2222 год…» — добавил Алексей И.

«Когда думаешь, что уже дно, и тут же постучали снизу», — отреагировал Сергій Л.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко в костюме деда Мороза

«Какой год — такое и поздравление», — написал Роман К.

«Вот он — человек из будущего!» — смеется Александр М.

«Ну он как всегда! Неужели хоть раз нельзя произнести нормально поздравление, ну действительно», — недоумевает Людмила И.

«А метро на Троещину будет в 2220 году?» — иронизирует Виталий С.

«Ставлю на 2222-й. Это красиво!» — пошутил Сергей Б.

«Экзамен на следующего президента успешно сдан!» — добавил не без иронии Сергій Є.

«Я бы с удовольствием встретил 2222 год, но… разорю Пенсионный фонд», — отметил Владимир П.

«В паспорт свой пусть заглянет. Лапоть», — призвал Sleepy Bear.

«В критической ситуации у Кличко отключается небольшая часть мозга, отвечающая за всё», — с сарказмом пишет Odin Dva.

«Вот что вы хотите от спортивного инвалида? Если бы вам так по башке настучали, вы бы даже алфавит забыли», — написал Valera R.

«Виталик себе не изменяет», — добавила Лена.

«Нынешнее состояние Киева ближе к 1922 году, так как деградация столицы идёт полным ходом», — заметил Anatoly R.

«Генератор случайных чисел», — иронизирует ИN.

«Вот кто точно знает про завтрашний день», — с сарказмом отметила Vіka M.

(сс) Mstyslav Chernov Виталий Кличко во главе протеста на Евромайдане. 30 ноября 2013 года

«Виталя прямо молодец — и к обороне Киева готов, и 2222 год встречать», — пошутила Наталья.

«Двоечник», — с сарказмом написал Вячеслав С.

«Количество двоек запутало Виталю», — добавила Яна.

«Вот почему говорит он, а стыдно мне?» — задалась вопросом Елена А.

«Поздравляю киевлян с прекрасным выбором. Вы лучшие», — смеется Алексей.

«Креативный мэр. Потомков вот поздравил», — иронизирует Юрий Я.

«Кто за него голосовал, вообще соображал, как он вообще может давать распоряжения? Догадывайся, мол, сам, что я там сказал. Так ведь не должно быть в принципе», — отметил Kalinov Most.

«Ну а… [чего] — пока пипл хавает, бабло мутится. А вы улыбайтесь», — добавил Link_Nik.

«Киевляне!!! Поздравляю вас с будущим!!!» — подытожил Evgeniy M.